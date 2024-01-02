Мбаппе, Уан-Биссака и еще 8 дорогостоящих игроков, которые в январе могут вести переговоры с новыми клубами

Летом станут свободными агентами.

Январское трансферное окно официально открылось, и ожидается, что в ближайшее время множество игроков по всей Европе сменят клубы.

Хотя самые громкие трансферы обычно происходят летом, есть немало качественных игроков, которые могут подписать предконтрактные соглашения с новыми клубами в середине текущего сезона.

Вот топ самых дорогих футболистов, чьи контракты истекают летом 2024 года (по версии Transfermarkt):

Килиан Мбаппе − 180 млн евро

Француз − самый крупный игрок в этом списке не только из-за рыночной стоимости, но и благодаря его подвигам на поле. Форварда активно отправляют в «Мадрид», но среди претендентов называют «Ливерпуль». В ближайшее время игрок примет решение о своем будущем.

Адриен Рабьо − 40 млн евро

Еще один француз в списке. Летом Адриен был на грани ухода из «Ювентуса», но подписал однолетний контракт с клубом. Ранее его отправляли в «Юнайтед», но сейчас «красные дьяволы» не проявляют к нему интереса.

Томаш Соучек − 35 млн евро

Футболист «Вест Хэма» регулярно выходит в старте команды Мойеса, и в его нынешнем контракте есть опций продления на сезон. Впрочем, лондонцы его еще не активировали. За ситуацией внимательно следит «Интер».

Петр Зелински − 30 млн евро

Польский полузащитник из «Наполи», как сообщается, уже заключил предварительный контракт с миланским «Интером».

Марио Эрмосо − 25 млн евро

За время выступлений за «Атлетико» трансферная стоимость Эрмосо выросла с 5 млн евро до 25. Защитник не продлил контракт с мадридцами, и, по слухам, он может оказаться в Серии А.

Гидо Родригес −24 млн евро

Аргентинского полузащитника из «Реал Бетиса» связывают с «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды испытывают серьезные проблемы в этой области и были бы заинтересованы в приобретении такого опытного игрока, как Родригес.

Аарон Уан-Биссака − 20 млн евро

В контракте Уан-Биссаке есть опция продления на сезон, но она не была пока активирована. Из всего списка именно Аарон, пожалуй, самый вероятный игрок, который не сменит команду. Он регулярно играет, а «Юнайтед» не может позволить себе потерять ключевого футболиста.

Даичи Камада − 20 млн евро

Японец перешел в «Лацио» только прошлым летом, подписал контракт на год, но не стал тем футболистом, которым был в «Айнтрахте». Смена клуба очень вероятна.

Джош Браунхилл − 18 млн евро

Капитан «Бернли» может покинуть команду, особенно если учесть, что «кларетовые» находятся в зоне вылета и вполне могут оказаться в Чемпионшипе по окончании сезона. Вероятно, «Вулверхэмптон» является наиболее заинтересованной командой.

Уилфред Ндиди − 18 млн евро

Футболист «Лестера» не покинул команду, когда она вылетела из АПЛ, но ожидается, что он уйдет этим летом, когда вероятность возвращения команды в высший дивизион Англии будет очень высока.