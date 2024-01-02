Мбаппе, Рабьо, Марсьяль: топ-30 игроков могут подписать предварительные контракты с новыми клубами уже в этом месяце

В самом начале 2024 года можно отметить лучших футбольных талантов мира, чьи действующие контракты с клубами истекают уже этим летом.

Конечно, Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», считается одним из лучших футболистов мира, входит в число тех, кто может свободно вести переговоры с клубами, заинтересованными в его бесплатном трансфере.

Победителя чемпионата мира и обладателя «Золотой бутсы» в последние несколько лет часто связывали с переходом в «Реал Мадрид», и эта громкая трансферная сага, возможно, подходит к своей кульминации.

Однако есть и другие игроки, привлекающие внимание топ-клубов Европы.

Коллега Мбаппе по сборной Франции Адриен Рабьо также начал последние шесть месяцев своего контракта с «Ювентусом». «Манчестер Юнайтед» входит в число команд, которые в прошлом проявляли интерес к 28-летнему полузащитнику.

Говоря о «Юнайтед», Антони Марсьяль, а также Аарон Ван-Биссака и Виктор Линделеф теперь могут вести переговоры с другими клубами.

Вот 30 самых ценных игроков по версии специализированного портала Transfermarkt, имеющих право заключать предварительные договоренности с новыми клубами.

1. Килиан Мбаппе — «Пари Сен-Жермен»

2. Адриен Рабьо - «Ювентус»

3. Петр Зелински - «Наполи»

4. Марио Эрмосо - «Атлетико»

5. Гвидо Родригес - «Бетис»

6.Аарон Ван-Биссака — «Манчестер Юнайтед»

7. Даичи Камада — «Лацио»

8. Джош Браунхилл — «Бернли»

9. Уилфред Ндиди — «Лестер»

10. Рафа – «Бенфика»

11. Виктор Линделеф - «Манчестер Юнайтед»

12.Пабло Форнальс — «Вест Хэм»

13. Габриэль Барбоза - «Фламенго»

14. Ллойд Келли - «Борнмут»

15.Келечи Ихеаначо — «Лестер Сити»

16. Тьяго Джало — «Лилль»

17. Че Адамс — «Саутгемптон»

18. Алекс Мерет - «Наполи»

19. Кенни Тете — «Фулхэм»

20. Антони Марсьяль - «Манчестер Юнайтед»

21. Жоржиньо — «Арсенал»

22. Леандро Баррейро — «Майнц 05»

23. Коке — «Атлетико»

24. Тони Кроос - «Реал Мадрид»

25. Валентин Барко — «Бока Хуниорс»

26. Клаудио Эчеверри — «Ривер Плейт»

27. Ганнибал — «Манчестер Юнайтед»

28. Джош Дасилва - «Брентфорд»

29. Алекс Беренгер - «Атлетик Бильбао»

30. Мехди Тареми — «Порту»