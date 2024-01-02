Мбаппе, Рабьо, Марсьяль: топ-30 игроков могут подписать предварительные контракты с новыми клубами уже в этом месяце
В самом начале 2024 года можно отметить лучших футбольных талантов мира, чьи действующие контракты с клубами истекают уже этим летом.
Конечно, Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», считается одним из лучших футболистов мира, входит в число тех, кто может свободно вести переговоры с клубами, заинтересованными в его бесплатном трансфере.
Победителя чемпионата мира и обладателя «Золотой бутсы» в последние несколько лет часто связывали с переходом в «Реал Мадрид», и эта громкая трансферная сага, возможно, подходит к своей кульминации.
Однако есть и другие игроки, привлекающие внимание топ-клубов Европы.
Коллега Мбаппе по сборной Франции Адриен Рабьо также начал последние шесть месяцев своего контракта с «Ювентусом». «Манчестер Юнайтед» входит в число команд, которые в прошлом проявляли интерес к 28-летнему полузащитнику.
Говоря о «Юнайтед», Антони Марсьяль, а также Аарон Ван-Биссака и Виктор Линделеф теперь могут вести переговоры с другими клубами.
Вот 30 самых ценных игроков по версии специализированного портала Transfermarkt, имеющих право заключать предварительные договоренности с новыми клубами.
1. Килиан Мбаппе — «Пари Сен-Жермен»
2. Адриен Рабьо - «Ювентус»
3. Петр Зелински - «Наполи»
4. Марио Эрмосо - «Атлетико»
5. Гвидо Родригес - «Бетис»
6.Аарон Ван-Биссака — «Манчестер Юнайтед»
7. Даичи Камада — «Лацио»
8. Джош Браунхилл — «Бернли»
9. Уилфред Ндиди — «Лестер»
10. Рафа – «Бенфика»
11. Виктор Линделеф - «Манчестер Юнайтед»
12.Пабло Форнальс — «Вест Хэм»
13. Габриэль Барбоза - «Фламенго»
14. Ллойд Келли - «Борнмут»
15.Келечи Ихеаначо — «Лестер Сити»
16. Тьяго Джало — «Лилль»
17. Че Адамс — «Саутгемптон»
18. Алекс Мерет - «Наполи»
19. Кенни Тете — «Фулхэм»
20. Антони Марсьяль - «Манчестер Юнайтед»
21. Жоржиньо — «Арсенал»
22. Леандро Баррейро — «Майнц 05»
23. Коке — «Атлетико»
24. Тони Кроос - «Реал Мадрид»
25. Валентин Барко — «Бока Хуниорс»
26. Клаудио Эчеверри — «Ривер Плейт»
27. Ганнибал — «Манчестер Юнайтед»
28. Джош Дасилва - «Брентфорд»
29. Алекс Беренгер - «Атлетик Бильбао»
30. Мехди Тареми — «Порту»