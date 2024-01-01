🥹❤️ Мама Роналду заплакала, увидев, какой подарок подарил ей Криштиану на 69-летие
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду воспользовался паузой в чемпионате Саудовской Аравии, чтобы совершить важную поездку в Португалию.
Долореш Авейру в воскресенье исполнилось 69 лет, и Роналду приехал из Эр-Рияда, чтобы отпраздновать этот день вместе со всей семье на Мадейре.
Разумеется, Криштиану приехал не с пустыми руками. Теперь его мать может рассекать по острову на новом Porsche Cayenne.
Реакция Долореш говорит сама за себя.
Сестра Роналду Катя похвалила брата за подарок: «Если она так счастлива, то это потому, что ее сын помнит о ней, а не из-за ценности подарка.
Почитай своего отца и свою мать, и твои дни на земле будут долгими».
Крепкая семья.
Красавчик