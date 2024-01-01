Гаспачо
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🥹❤️ Мама Роналду заплакала, увидев, какой подарок подарил ей Криштиану на 69-летие

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Долореш Авейру
Катя Авейру
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду воспользовался паузой в чемпионате Саудовской Аравии, чтобы совершить важную поездку в Португалию.

Долореш Авейру в воскресенье исполнилось 69 лет, и Роналду приехал из Эр-Рияда, чтобы отпраздновать этот день вместе со всей семье на Мадейре.

Разумеется, Криштиану приехал не с пустыми руками. Теперь его мать может рассекать по острову на новом Porsche Cayenne.

Реакция Долореш говорит сама за себя.

Сестра Роналду Катя похвалила брата за подарок: «Если она так счастлива, то это потому, что ее сын помнит о ней, а не из-за ценности подарка.

Почитай своего отца и свою мать, и твои дни на земле будут долгими».

Крепкая семья.

2 комментария
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Был бы рад возможности порадовать свою мать таким подарком(
Красавчик
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