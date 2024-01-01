🎪 Первые мемы 2024-го или «Туманный огонек» с главными юмористами АПЛ
2024 год уже в окно к нам не стучится - он здесь, разулся и ждет.
Так вы выглядели вчера.
А так - сегодня.
«Арсенал», когда возглавил турнирную таблицу.
Ну, вы поняли.
Реакция, когда понял, что Роналду забил в 2023 году больше, чем «Манчестер Юнайтед».
Гол Рэшфорда:
Палмер и «Челси».
День Сурка «Челси».
Фанаты «Арсенала» устали от Зинченко.
Будущий новичок «Ливерпуля».
Без слов.
Коул Палмер в «Челси».
Гонка в АПЛ.
Фанатам ван Дейка.
Проявим немного неуважения к Ивану Проведелю.
То,что надо для 1 января))