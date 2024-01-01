Гаспачо
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🎪 Первые мемы 2024-го или «Туманный огонек» с главными юмористами АПЛ

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2024 год уже в окно к нам не стучится - он здесь, разулся и ждет.

Так вы выглядели вчера.

А так - сегодня.

«Арсенал», когда возглавил турнирную таблицу.

Ну, вы поняли.

Реакция, когда понял, что Роналду забил в 2023 году больше, чем «Манчестер Юнайтед».

Гол Рэшфорда:

Палмер и «Челси».

День Сурка «Челси».

Фанаты «Арсенала» устали от Зинченко.

Будущий новичок «Ливерпуля».

Без слов.

Коул Палмер в «Челси».

Гонка в АПЛ.

Фанатам ван Дейка.

Проявим немного неуважения к Ивану Проведелю.

1 комментарий
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Ахахахахах 😂😂
То,что надо для 1 января))
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