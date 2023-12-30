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Мейсон Гринвуд может стать 10 игроком, выступавшим за «МЮ» и «Барселону» – вспомним, как себя проявили предыдущие 9

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«Барселона» готова заплатить за Мейсона Гринвуда за 40 миллионов фунтов. 22-летний нападающий «МЮ» проводит этот сезон на правах аренды в «Хетафе».

«Хетафе» хочет сохранить игрока в конце сезона. Но на этой неделе появилась информация о том, что им предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны трех соперников Ла Лиги, включая «Барселону».

Если Гринвуд перейдет в «Барсу», он станет десятой звездой, представлявшей оба прославленных клуба.

В преддверии потенциального перехода давайте посмотрим на 9 игроков, которые показали себя на «Олд Траффорд» и на «Камп Ноу».

Жерар Пике 

«МЮ» - 2004-2008 и «Барселона» - 2008-2022

После семи лет в академии «Барселоны» Пике в 17 лет покинул клуб и перешёл в «Манчестер Юнайтед».

Он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов с «красными дьяволами», пытаясь пробиться в стартовый состав, опередив Рио Фердинанда или Неманью Видича.

Пике вернулся на «Камп Ноу» в 2008 году и стал суперзвездой каталонского клуба, сыграв ключевую роль в девяти победах в Ла Лиге и трех триумфах в Лиге чемпионов.

Марк Хьюз

«МЮ» - 1980-1986, 1988-1995 и «Барселона» - 1986-1988

Хьюз начал свою карьеру на «Олд Траффорд» в 1980 году. В 1986 году он сменил «Театр мечты» на «Барселону», став частью британской революции Терри Венейблса на «Камп Ноу» вместе с Гэри Линекером.

Однако, в отличие от Линекера, Хьюзу не удалось добиться успеха в Испании, он забил всего пять голов в 37 играх, прежде чем ушел в аренду в «Баварию».

Хьюз вернулся в «МЮ» в 1988 году и стал ключевым игроком для сэра Алекса Фергюсона в течение следующих семи лет.

Йорди Кройфф

«МЮ» - 1996-2000 и «Барселона» - 1994-1996

Атакующий полузащитник Кройфф пришел в «Барселону» под опекой своего легендарного отца Йохана. Однако соответствовать громкому имени было непростой задачей.

«Барселона» продала Йорди после двух лет в основной команде. Позже он провел четыре сезона в «МЮ», но и на «Олд Траффорд» не добился успеха.

Хенрик Ларссон

«МЮ» – 2007 и «Барселона» - 2004-2006

Легендарный форвард Ларссон перешел в «Барселону» в возрасте 33 лет, проведя большую часть своей карьеры в «Селтике».

Швед доказал, что он по-прежнему является нападающим высшего класса и помог «Барсе» выиграть пару титулов Ла Лиги и Лигу чемпионов.

В 2007-м году он перешел в «МЮ» на правах аренды. В 35 лет он использовал свой опыт на «Олд Траффорд», чтобы помочь команде завоевать титул Премьер-лиги.

Виктор Вальдес

«МЮ» - 2015-2016 и «Барселона» - 2002-2014

Вальдес провел 12 лет в качестве вратаря №1 «Барселоны». Он помог команде завоевать шесть чемпионских титулов Ла Лиги и трижды выиграть Лигу чемпионов.

В 2014 году «Барселона» решила двигаться в другом направлении, подписав Марка-Андре тер Стегена, а Вальдесу было разрешено присоединиться к «Манчестер Юнайтед» на правах бесплатного трансфера.

Вальдесу не удалось потеснить соотечественника Давида де Хеа на посту основного вратаря «Юнайтед», он сыграл всего два матча, прежде чем перебраться в «Мидлсбро».

Лоран Блан

«МЮ» - 2001-2003 и «Барселона» - 1996-1997

Французский защитник Блан присоединился к «Барселоне», чтобы играть под руководством Йохана Кройфа, поэтому немедленное увольнение голландца стало горьким ударом.

Блан провел один несчастливый год в «Барсе», прежде чем уехать в «Марсель» в 1997 году.

Будучи давним поклонником Блана, Фергюсон заполучил игрока в возрасте 35 лет в 2001 году, но его лучшие годы остались позади.

Мемфис Депай

«МЮ» - 2015-2017 и «Барселона» - 2021-2023

Голландский нападающий присоединился к «МЮ» в 2015 году, чтобы играть под руководством соотечественника Луи ван Гала. Он пытался проявить себя на «Олд Траффорд», но полностью впал в немилость при Жозе Моуринью.

Депай перешел в «Лион» в 2017 году и успешно восстановил свою карьеру в Лиге 1, а четыре года спустя отправился в «Барселону». С января уходящего года Мемфис представляет «Атлетико».

Алексис Санчес

«МЮ» - 2018-2020 и «Барселона» - 2011-2014

Чилийский нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» в рамках сделки по обмену, включавшей в себя Генриха Мхитаряна в январе 2018 года.

Однако его пребывание на «Олд Траффорд» стало настоящей катастрофой, он забил всего пять голов в 45 играх.

До прихода в «Арсенал» Алексис три года блистал в «Барселоне», где забил 46 голов и отдал 37 результативных передач.

Златан Ибрагимович

«МЮ» - 2016-2018 и «Барселона» - 2009-2011

Ибрагимович подписал контракт с «МЮ» в возрасте 34 лет в 2016 году. Он сразу взялся за дело, забив 28 голов в своем дебютном сезоне в Англии.

Ближе к концу кампании Златан получил серьезную травму колена и после возвращения почти не появлялся на поле.

Ранее швед играл за «Барселону», куда перешел из «Интера» в 2009 году, но это был неудачный период в его карьере под руководством Пепа Гвардиолы, который решил переместить Лионеля Месси в центр обороны, тем самым сократив игровое время Ибры.

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