«Он входит в пятерку наших лучших гостей». Менеджер отеля положительно оценил Кейна как постояльца

С момента перехода в «Баварию» Кейн жил в отеле, и лишь недавно он арендовал дом для себя и своей семьи.

Журналисты Bild выяснили, что Харри снимал номер стоимостью 11 тысяч евро за сутки. По данным издания, за полгода в Мюнхене нападающий потратил на жилье больше миллиона евро.

Немецкие журналисты разузнали, что нападающий снимал номер в отеле, принадлежащем гонконгской сети Mandarin Oriental.

Гостиница находится в 450 метрах от Мариенплац – центральной площади Мюнхена, где «Бавария» традиционно отмечает завоевание титулов.

Журналисты The Sun расспросили Доминика Райнера, главного менеджера отеля, о жизни Кейна в Mandarin Oriental:

«Харри Кейн определенно входит в пятерку наших лучших гостей. Он второй после покойной королевы Елизаветы II. Я могу с уверенностью сказать, что он был одним из наших самых любимых постоянных гостей, которые у нас когда-либо останавливались.

Он каждый день заказывал типичный английский завтрак с беконом и тушеной фасолью. По вечерам он, как правило, заказывал суши и сашими. Когда он был один в Мюнхене, Харри в основном ел в своем номере. Но когда семья приезжала его навестить, они всегда ходили в ресторан отеля.

Кейны не держались в стороне. Напротив, они были очень открытыми и общительными. Харри никогда не обращался к персоналу с какими-то особыми просьбами. Он был одним из самых приземленных гостей, которые у нас когда-либо жили.

Когда его жена Кэти с семьей приехали в Мюнхен, мы построили в их комнате несколько вигвамов, чтобы дети могли в них играть. Время от времени мы разрешали им эксклюзивно пользоваться бассейном на террасе на крыше. Но Харри никогда не требовал для себя чего-то экстравагантного».

С террасы Mandarin Oriental открывается красивая панорама на город.

Ресторан отеля.

А вот, какие номера своим гостям предлагает мюнхенский Mandarin Oriental.

Надеемся, после переезда в отдельный дом Харри не потеряет своей результативности!