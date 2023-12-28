«Если не забивает три, то создает столько же». Мело признался, что Месси − кумир многих бразильцев
Дома могут не понять.
Во время интервью изданию TyC Sports хавбек «Флуминенсе» и экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело сделал неожиданное признание.
«Лионель Месси − лучший игрок, которого я видел. Если он не забивает три гола, то создает три гола. В этом разница между ним и всеми остальными. У меня дома висит картина с изображением Месси, чтобы мои дети и внуки могли видеть, что я играл против него. Месси − кумир для многих бразильцев».
По данным Transfermarkt, бразилец и аргентинец пересекались на поле всего трижды: дважды на клубном уровне и один раз на уровне сборных. В первом случае Мело играл за «Расинг», а Месси делал первые шаги в «Барселоне».
В очных встречах Лионель смог забить всего один раз. А в игре Бразилии и Аргентины Фелипе Мело постоянно преследовал форварда и пытался вывести его из себя.
Бразильский Globo спросил у миллионов своих читателей Месси или Пеле.
70% ответили Месси ибо он выиграл все в самую сложную эпоху футбола, его игры можно посмотреть в любое время и разобрать на атомы каждое действие.
Вишенкой на торте стал триумф на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ.
Нет ничего выше и значимей звания Чемпиона Мира, особенно когда ты приводишь к титулу молодую, среднюю по именам команду, которая до матча с Мексикой не сыграла и тайма в одном составе, который впоследствии выгрызал титул за страну, за своего генерала, вождя Месси.
Эта история номер 1 для любой нации, кроме одной категории, кумир которой так и не познал абсолютное величие.