«Если не забивает три, то создает столько же». Мело признался, что Месси − кумир многих бразильцев

Дома могут не понять.

Во время интервью изданию TyC Sports хавбек «Флуминенсе» и экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело сделал неожиданное признание.

«Лионель Месси − лучший игрок, которого я видел. Если он не забивает три гола, то создает три гола. В этом разница между ним и всеми остальными. У меня дома висит картина с изображением Месси, чтобы мои дети и внуки могли видеть, что я играл против него. Месси − кумир для многих бразильцев».

По данным Transfermarkt, бразилец и аргентинец пересекались на поле всего трижды: дважды на клубном уровне и один раз на уровне сборных. В первом случае Мело играл за «Расинг», а Месси делал первые шаги в «Барселоне».

В очных встречах Лионель смог забить всего один раз. А в игре Бразилии и Аргентины Фелипе Мело постоянно преследовал форварда и пытался вывести его из себя.