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«Если не забивает три, то создает столько же». Мело признался, что Месси − кумир многих бразильцев

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Дома могут не понять.

Во время интервью изданию TyC Sports хавбек «Флуминенсе» и экс-игрок сборной Бразилии Фелипе Мело сделал неожиданное признание.

«Лионель Месси − лучший игрок, которого я видел. Если он не забивает три гола, то создает три гола. В этом разница между ним и всеми остальными. У меня дома висит картина с изображением Месси, чтобы мои дети и внуки могли видеть, что я играл против него. Месси − кумир для многих бразильцев».

По данным Transfermarkt, бразилец и аргентинец пересекались на поле всего трижды: дважды на клубном уровне и один раз на уровне сборных. В первом случае Мело играл за «Расинг», а Месси делал первые шаги в «Барселоне».

В очных встречах Лионель смог забить всего один раз. А в игре Бразилии и Аргентины Фелипе Мело постоянно преследовал форварда и пытался вывести его из себя.

2 комментария
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Ответ Олег Жученко
У Бразилии сейчас нет своего Роналдиньо. Неймар не дотягивает. Вот и поддерживают.
Они поддерживают величайшего игрока в истории.
Бразильский Globo спросил у миллионов своих читателей Месси или Пеле.
70% ответили Месси ибо он выиграл все в самую сложную эпоху футбола, его игры можно посмотреть в любое время и разобрать на атомы каждое действие.
Вишенкой на торте стал триумф на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ.
Нет ничего выше и значимей звания Чемпиона Мира, особенно когда ты приводишь к титулу молодую, среднюю по именам команду, которая до матча с Мексикой не сыграла и тайма в одном составе, который впоследствии выгрызал титул за страну, за своего генерала, вождя Месси.
Эта история номер 1 для любой нации, кроме одной категории, кумир которой так и не познал абсолютное величие.
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