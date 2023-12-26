🎄 Никто не любит Рождество так, как Майкон! Не верите? У Жозе Моуринью есть история, которая вас в этом убедит 😨

Рождественская история от Жозе Моуринью.

Экс-наставник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» назвал имя футболиста, который больше всех любит Рождество.

«Я помню игру с «Сиеной» и Майкона. Мне сказали, что он всегда получает пятую желтую карточку, чтобы получить дисквалификацию перед Рождеством и уехать в отпуск в Бразилию.

Я пошел к нему и сказал, что если он это сделает, то не поедет в отпуск, ведь я не идиот. Он спросил: «А если я забью, то смогу уехать? Я сказал: «Нет, только если ты забьешь два гола».

И что вы думаете? Правильно: Майкон оформил дубль, а потому снял футболку, получив желтую карточку, и отправился в отпуск. Я даже дал ему дополнительную неделю каникул», - признался Жозе.

Майкон крут?