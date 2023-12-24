🔥 Промоутер Уоррен заявил, что Роналду возвращается в АПЛ. Криштиану рассмеялся, услышав название клуба 🤣

Криштиану Роналду снова стал гостем большого боксерского турнира. На этот раз португальцу довелось посетить событие Day of Reckoning, примечательное «самым крутым кардом в истории».

Португальца посадили возле Конора Макгрегора и известных чиновников из мира бокса и единоборств. Одним из них был промоутер Фрэнк Уоррен, который не упустил возможности пообщаться со звездой футбола.

71-летний англичанин пошутил, что легенда «Манчестер Юнайтед» должен подписать контракт с «Арсеналом».

«Он подписывает контракт с «Арсеналом»!» - заявил Уоррен, когда на него навели телекамеру. Криштиану рассмеялся.

А что, если это был инсайд из первых уст?