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🔥 Промоутер Уоррен заявил, что Роналду возвращается в АПЛ. Криштиану рассмеялся, услышав название клуба 🤣

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Криштиану Роналду снова стал гостем большого боксерского турнира. На этот раз португальцу довелось посетить событие Day of Reckoning, примечательное «самым крутым кардом в истории».

Португальца посадили возле Конора Макгрегора и известных чиновников из мира бокса и единоборств. Одним из них был промоутер Фрэнк Уоррен, который не упустил возможности пообщаться со звездой футбола.

71-летний англичанин пошутил, что легенда «Манчестер Юнайтед» должен подписать контракт с «Арсеналом».

«Он подписывает контракт с «Арсеналом»!» - заявил Уоррен, когда на него навели телекамеру. Криштиану рассмеялся.

А что, если это был инсайд из первых уст?

2 комментария
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Ответ Wekil Halylow
Арсеналу он не нужен а может он понадобится в ММА вместо груши?
вместо груши это ты для начальника на работе
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