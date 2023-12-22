Суперкомпьютер оценил шансы клубов в ЛЧ. «Реал» только третий, «Барса» – седьмая

Суперкомпьютер Opta оценил шансы клубов на успех в плей-офф Лиги чемпионов-2024.

Шансы «Реала» составляют 13,9 процента, и это довольно многообещающий прогноз – больше только у «Манчестер Сити» и «Баварии».

1. «Ман Сити» - 28,7%

2. «Бавария» - 14,2%

3. «Реал Мадрид» - 13,9%

4. «Интер Милан» - 9,9%

5. «Арсенал» - 9%

6. «Пари Сен-Жермен» - 4,9%

7. «Барселона» - 3,4%

8. «Атлетико Мадрид» - 3%

9. «ПСВ» - 2,6%

10. «Боруссия Дортмунд» - 2,4%