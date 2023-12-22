Суперкомпьютер оценил шансы клубов в ЛЧ. «Реал» только третий, «Барса» – седьмая
Суперкомпьютер Opta оценил шансы клубов на успех в плей-офф Лиги чемпионов-2024.
Шансы «Реала» составляют 13,9 процента, и это довольно многообещающий прогноз – больше только у «Манчестер Сити» и «Баварии».
1. «Ман Сити» - 28,7%
2. «Бавария» - 14,2%
3. «Реал Мадрид» - 13,9%
4. «Интер Милан» - 9,9%
5. «Арсенал» - 9%
6. «Пари Сен-Жермен» - 4,9%
7. «Барселона» - 3,4%
8. «Атлетико Мадрид» - 3%
9. «ПСВ» - 2,6%
10. «Боруссия Дортмунд» - 2,4%