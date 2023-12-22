📹 Год перемен для Марко Асенсио: прощание с «Реалом», переход в «ПСЖ» и свадьба с красоткой Сандрой Гараль📹

2023 год получился богатым на события для Марко Асенисо. В составе «Реала» футболист выиграл Кубок Короля, а потом перешел в «ПСЖ» 8 лет в Королевском клубе. Перед тем, как отправиться во французский столичный клуб Марко женился – свадьба с Сандрой Гараль состоялась в июле.

Подводя итоги уходящего года, Асенсио поделился видео-воспоминанием о свадебной церемонии в своих социальных сетях.

Пара познакомилась в ночном клубе в 2019 году, где Сандра подрабатывала официанткой. Впервые вместе они появились на свадьбе Серхио Рамоса и Пилар Рубио.

29-летняя Сандра получила степень бакалавра в области архитектуры в превосходной технической школе архитектуры в Мадриде. Она – архитектор и дизайнер интерьера по профессии. Девушка также пользуется популярностью в инстаграм, сотрудничает с модными брендами.