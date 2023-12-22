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📹 Год перемен для Марко Асенсио: прощание с «Реалом», переход в «ПСЖ» и свадьба с красоткой Сандрой Гараль📹

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2023 год получился богатым на события для Марко Асенисо. В составе «Реала» футболист выиграл Кубок Короля, а потом перешел в «ПСЖ» 8 лет в Королевском клубе. Перед тем, как отправиться во французский столичный клуб Марко женился – свадьба с Сандрой Гараль состоялась в июле.

Подводя итоги уходящего года, Асенсио поделился видео-воспоминанием о свадебной церемонии в своих социальных сетях.

Пара познакомилась в ночном клубе в 2019 году, где Сандра подрабатывала официанткой. Впервые вместе они появились на свадьбе Серхио Рамоса и Пилар Рубио.

29-летняя Сандра получила степень бакалавра в области архитектуры в превосходной технической школе архитектуры в Мадриде. Она – архитектор и дизайнер интерьера по профессии. Девушка также пользуется популярностью в инстаграм, сотрудничает с модными брендами.

5 комментариев
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Ушел потому, что не хотел быть запасным, теперь говорят что он в ПСЖ главный герой клуба и кладет по 2-3 мяча каждую игру.
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жопа норм!
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А есть жены футболистов, у которых мы еще не видели, как выглядит их ж...а, или можно уже сделать Паннини с филейными частями спутниц футболистов, в которых не будет ни одного пропуска?
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Найдется хоть одна которая не выставит задницу в сети?
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Ответ Николай Козлов
А есть жены футболистов, у которых мы еще не видели, как выглядит их ж...а, или можно уже сделать Паннини с филейными частями спутниц футболистов, в которых не будет ни одного пропуска?
думаю пора уже сделать тест - определи футболиста по ж..е спутницы
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