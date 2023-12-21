🐺 «Говори только когда слова будут красивее молчания». Зиеш – король подписей в соцсетях, вот лучшие

Летом 2023-го Хаким Зиеш уехал из Европы: к 30 годам он оказался не нужен топ-клубам Европы, поэтому принял предложение Галатасаря. Марокканец всегда умел зажечь на поле и сделать любой матч ярким, и этот талант он перенес в соцсети: вот лучшие подписи Хакима к постам.

• «Будь скромным, но всегда оставайся голодным».

• «Говори только когда слова будут красивее молчания».

• «Невозможно» – это всего лишь мнение».

• «Не все братья родные».

• «Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, маленькие умы обсуждают людей».

• «Когда на своей дороге, пробок не бывает».

• «Сохраняйте видение, доверяйте процессу».

• «Терпение – чистый бизнес».

• «Если вы смотрите на свое окружение и не видите там вдохновения, то это не окружение – это клетка».

«Те, кто говорят, что у вас не получится – просто очень боятся».