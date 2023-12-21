«У него невероятный менталитет». Сарабия сделал выбор между Месси, Неймаром и Роналду

Экс-хавбек «ПСЖ» Пабло Сарабия недавно заявил, что между Неймаром, Месси и Роналду выбрал бы последнего.

Испанец занимался в академии «Мадрида» и даже сыграл один матч за старшую команду. На протяжении некоторого времени Сарабия имел возможность тренироваться рядом с португальским форвардом.

Перед тем, как оказаться в «Вулверхэмптоне», Пабло Сарабия провел четыре сезона в «ПСЖ», где он пересекся с Месси, Неймаром и Мбаппе. 31-летний хавбек в 98 матчах забил 22 гола и отдал 12 голевых передач во всех турнирах, завоевав при этом девять трофеев.

В беседе с talkSPORT Сарабия рассказал о том, каково это − играть с одними из величайших икон футбола.

«Это потрясающе, потому что играть с такими игроками − мечта. Я многому научился, потому что когда ты тренируешься с ними, с этими игроками, это просто невероятно. Голы, передачи − очень важно стараться учиться в конкретный момент и на тренировках каждый день. Они потрясающие игроки. За пределами поля это очень хорошие люди, и поэтому они для меня пример, который я хочу передать своему сыну».

Испанца также попросили оценить Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара. Несмотря на то, что последние двое добились большего успеха, Сарабия сделал другой выбор.

«Это очень сложный вопрос. Выберу Криштиану, потому что его менталитет совершенно невероятен. Это очень сложно. Неймар − его способность быть не таким, как другие игроки, делать все и даже больше, я никогда не видел ничего подобного. В работе с мячом он обладает огромным количеством качеств, это невероятно. Что касается Месси, то все знают о его способностях, умении забивать, находить простые и сложные решения».