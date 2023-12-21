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Красивая история из «Майнца»: бывший нападающий купил для клуба игроков собственной академии в Кот-д'Ивуаре

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Аристид Бансе Аристид Бансе
Футбол Футбол

Поддерживает юных талантов из родной страны.

Aristide Bancé - профиль игрока | Transfermarkt

Аристид Бансе выступал за «Майнц» до 2010 года - потом ивуариец отправился в ОАЭ, а закончил карьеру в 2016 году в Латвии - в «Риге».

Теперь бывший нападающий вернулся в немецкий клуб, но уже в качестве тренера.

И вот неожиданная новость - Бансе договорился с руководством клуба и выкупе 20 воспитанников его академии, работающей в родном Кот-д'Ивуаре.

Юные футболисты будут тренироваться и играть в академии клуба, который впоследствии станет обладателем трансферных прав на игроков.

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