🎞️ Этот день в истории. 74 года назад англичан разгромили нигерийцы. У них даже не было бутс... 😲

74 года назад англичане получили сильнейший удар по самолюбию.

Мало того, что их переиграли в футбол, так это еще и сделала команда, у которой нет бутс. Футболисты сборной Нигерии прилетели в Британию и переиграли высокомерных хозяев со счетом 5:2, будучи босыми.

Команды сыграли разминку игры в Англии против различных любительских команд, в том числе Бромлей, Далвич Гамлет, Бишоп-Окленд, и Южно-Ливерпуль. Матч Нигерии против Marine A.F.C. на Россетт Парк собрал 6000 зрителей, что является рекордом для небольшого стадиона.»«

В то время Нигерия была британской колонией. Команда совершила турне по Великобритании, сыграв выставочные матчи с рядом команд: «Бромли», «Далвич» Хэмлет, «Бишоп» и другими. Матч африканцев против ФК «Марин» вживую посмотрели больше 6000 зрителей, что стало рекордом для небольшого стадиона.

Хозяева были неожиданно разгромлены со счетом 5:2, а кадры с босыми нигерийцами облетели всю Европу.

Англичане отметились не только провальным результатом, но и очень грубой игрой. Впрочем, запомнилось лишь первое...