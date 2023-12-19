Гаспачо
Блог

🎞️ Этот день в истории. 74 года назад англичан разгромили нигерийцы. У них даже не было бутс... 😲

Марин Марин
Сборная Нигерии по футболу Сборная Нигерии по футболу
Клубы Клубы
история история
Футбол Футбол

74 года назад англичане получили сильнейший удар по самолюбию.

Мало того, что их переиграли в футбол, так это еще и сделала команда, у которой нет бутс. Футболисты сборной Нигерии прилетели в Британию и переиграли высокомерных хозяев со счетом 5:2, будучи босыми.

Команды сыграли разминку игры в Англии против различных любительских команд, в том числе Бромлей, Далвич Гамлет, Бишоп-Окленд, и Южно-Ливерпуль. Матч Нигерии против Marine A.F.C. на Россетт Парк собрал 6000 зрителей, что является рекордом для небольшого стадиона.»«

В то время Нигерия была британской колонией. Команда совершила турне по Великобритании, сыграв выставочные матчи с рядом команд: «Бромли», «Далвич» Хэмлет, «Бишоп» и другими. Матч африканцев против ФК «Марин» вживую посмотрели больше 6000 зрителей, что стало рекордом для небольшого стадиона.

Хозяева были неожиданно разгромлены со счетом 5:2, а кадры с босыми нигерийцами облетели всю Европу.

Англичане отметились не только провальным результатом, но и очень грубой игрой. Впрочем, запомнилось лишь первое...

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий