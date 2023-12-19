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Пепе получил прямую красную карточку в матче против «Спортинга» за удар игрока по лицу🥊

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Пепе не изменяет себе - во время матча «Порту» против лиссабонского «Спортинга» в понедельник ему показали прямую красную карточку за удар кулаком в лицо соперника.

Пепе известен как один из самых агрессивных футболистов в мире: за свою карьеру он получил 16 красных карточек.

Несмотря на свой богатый опыт как в «Реале», так и в сборной Португалии, 40-летний футболист по-прежнему склонен время от времени впадать в безумие. Он доказал это вскоре после перерыва в матче со «Спортингом», ударив Матеуса Рейса по лицу.

Установив мяч для штрафного удара, Рейс побежал вперед и толкнул Пепе в спину. Победитель Лиги чемпионов в ответ набросился на соперника, замахнувшись рукой.

После инцидента рефери Нуну Алмейда был вызван к монитору и, посмотрев эпизод, показал Пепе красную карточку, вызвав саркастические аплодисменты со стороны игрока сборной Португалии.

1 комментарий
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Замах такой, что хотел казнить и я так понимаю не попал, думаю дело в толчке, а что-то сказал, за толчок в спину так не реагируют, хотя есть одно но, это пепе )
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