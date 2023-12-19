Пепе получил прямую красную карточку в матче против «Спортинга» за удар игрока по лицу🥊

Пепе не изменяет себе - во время матча «Порту» против лиссабонского «Спортинга» в понедельник ему показали прямую красную карточку за удар кулаком в лицо соперника.

Пепе известен как один из самых агрессивных футболистов в мире: за свою карьеру он получил 16 красных карточек.

Несмотря на свой богатый опыт как в «Реале», так и в сборной Португалии, 40-летний футболист по-прежнему склонен время от времени впадать в безумие. Он доказал это вскоре после перерыва в матче со «Спортингом», ударив Матеуса Рейса по лицу.

Установив мяч для штрафного удара, Рейс побежал вперед и толкнул Пепе в спину. Победитель Лиги чемпионов в ответ набросился на соперника, замахнувшись рукой.

После инцидента рефери Нуну Алмейда был вызван к монитору и, посмотрев эпизод, показал Пепе красную карточку, вызвав саркастические аплодисменты со стороны игрока сборной Португалии.