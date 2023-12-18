Уже 10 игроков Ла Лиги порвали кресты. Что это травма и кто из звезд пострадал?

Передняя крестообразная связка – одна из самых важных связок в колене. Ее задача, как и других связок, удерживать кости и хрящи вместе. Передняя крестообразная связка также соединяет нижнюю часть бедренной кости с верхней частью берцовой.

Ее разрыв требует нескольких лет (2 и более) для самостоятельного заживления, и даже после этого нет никаких гарантий, что пострадавший сможет нормально ходить или бегать. Однако с помощью операции связка может быть восстановлена, что дает травмированному игроку шанс полностью восстановиться через 6-12 месяцев, в зависимости от реабилитации.

В этом сезоне игроки Ла Лиги не раз получали такую травму. Еще только половина декабря, а мы уже можем насчитать 10 игроков Ла Лиги, порвавших кресты.

1. Давид Сильва («Реал Сосьедад») – вынужден уйти из футбола

2. Витоло («Атлетико Мадрид»)

3. Джозеф Айду («Сельта Виго»)

4. Александар Седлар («Алавес»)

5. Гави («Барселона»)

6. Йереми Пино («Вильярреал»)

7. Тибо Куртуа («Реал Мадрид»)

8. Эдер Милитао («Реал Мадрид»)

9. Давид Алаба («Реал Мадрид»)

10. Мауро Арамбарри («Гетафе»)