Гаспачо
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Месси собрал идеальный состав из бывших партнеров по команде. В него вошел лишь один игрок не из «Барселоны»

Лионель Месси Лионель Месси
Хавьер Маскерано Хавьер Маскерано
Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль
Хави Хави
Роналдиньо Роналдиньо
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Лионель Месси собрал «команду мечты» из игроков, с которыми ему довелось делить раздевалку.

Большую часть своей карьеры Лео провел в «Барселоне», где завоевал 4 трофея Лиги чемпионов и 10 титулов Ла Лиги, поэтому неудивительно, что его идеальная команда почти целиком состоит из игроков каталонского клуба. Однако там все же нашлось место для одного футболиста из «ПСЖ», чего не произошло в прошлый раз, когда он отвечал на аналогичный вопрос.

Итак, кто же попал в состав команды Месси? (информация от Mundo Deportivo)

Ворота будет защищать Марк-Андре тер Стеген, опередив Виктора Вальдеса, Кейлора Наваса и Джанлуиджи Доннарумму.

В четверку защитников вошли: Дани Алвес, Жорди Альба, Карлес Пуйоль и Хавьер Маскерано.

За полузащиту будут отвечать легенды каталонского клуба: Хави Эрнандес, Андрес Иньеста и Роналдиньо.

В линии нападения как раз нашлось место для единственного игрока, не выступавшего за «блауграну», — Килиана Мбаппе. В помощь французскому форварду Лео определил Неймара и Луиса Суареса.

А как бы выглядела ваша идеальная команда из футболистов, которые на разных этапах своей карьеры играли плечом к плечу с Месси?

 

1 комментарий
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Интересно, а опорника в команде не предусмотрено? Сложновато будет не пропускать
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