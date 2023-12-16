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«Для меня он – великий тренер». Анчелотти поддерживает Хави на фоне жесткой критики

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«Я не могу выбрать, какую команду тренировать сложнее – «Барселону» или «Реал Мадрид»», – заявил Карло Анчелотти.

«В целом, это нормально, когда тренера критикуют. Мы должны принимать это, а затем каждый может выбрать, какую критику он считает справедливой, а какую – несправедливой.

Тренеров судят только по результатам. Никого не волнует методология или умение управлять раздевалкой. Все дело только в том, выигрывает он или не выигрывает, и Хави это прекрасно знает. Для меня он – великий тренер», – добавил итальянец.

Хави наверняка приятно слышать такие слова от тренера соперника. После двух поражений подряд Хави подвергся резкой критике со стороны прессы. Однако многие считают, что испанца не стоит сильно винить, так как его команда демонстрирует доминирующую игру, несмотря на индивидуальные ошибки некоторых игроков.

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