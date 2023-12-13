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🎥 Мюллер ходит с разбитым телефоном. Горетцка узнал, нормально ли Томасу живется с таким гаджетом

Томас Мюллер Томас Мюллер
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Леон Горетцка Леон Горетцка
Футбол Футбол

Томас Мюллер входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Баварии». По данным ресурса Capology, его годовая зарплата до вычета налогов составляет 20,5 млн евро.

Но немца, похоже, не очень заботит материальный аспект жизни. Леон Горетцка заметил, что его одноклубник ходит с разбитым телефоном. Словом «разбитый» вряд ли можно в полной мере описать состояние гаджета.

Телефон выглядит так, будто с его помощью Томас подковывает своих любимых лошадей.

Пытливый Леон решил узнать, что случилось с телефоном и как Томас с ним выживает.

«Да, пора бы купить новый», – признал очевидное Мюллер.

«Он вообще работает?» – спросил Горетцка.

«Работает, но иногда батарея сильно нагревается. Когда я говорю по телефону, даже рука становится горячей».

Горетцка поделился видео диалога игроков, подписав ролик: «Абонент Мюллер на данный момент не доступен».

Контракт «Баварии» и Мюллера истекает следующим летом. Стороны должны были провести переговоры о продлении соглашения в первых числах декабря, но из-за экстремального снегопада в Мюнхене встречу пришлось отложить.

По данным Флориана Плеттенберга, «Бавария» и сам Томас настроены на продление соглашения. Кристофер Фройнд, спортдир Рекордмайстера, верит, что немец останется в клубе, сообщает Плеттенберг.

Может, Томас ходит с разбитым телефоном, намекая боссам, что ему было бы неплохо повысить зарплату?

2 комментария
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Бывет же такое, что человеку просто глубоко пофиг на такие моменты?
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Если что, он всегда может по паспорту позвонить😏
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