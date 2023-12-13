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Дуглас Коста станет отцом в третий раз🐣

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Дуглас Коста объявил, что станет отцом. Радостной новостью поделилась супруга 33-летнего футболиста Наталия Феликс в социальной сети.

Наталия Феликс — бразильская модель, блогер, родилась в Рио-де-Жанейро. Латиноамериканская красавица с самого раннего возраста мечтала стать моделью, и решение было правильным, поскольку у нее есть для этого внешность и тело.

Феликс и Коста начали встречаться еще в 2019 году, после того как Дуглас разорвал отношения со своей теперь уже бывшей женой Луизой Рамос. Пара прожила в браке 4 года, у них родилось двое детей.

Пара сейчас проживает в Лос-Анджелесе, где Дуглас до недавнего времени выступал в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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