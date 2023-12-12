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Bild составил топ самых популярных клубов Германии. Лидеры − «Бавария» и «Дортмунд», а третий и последний клубы могут удивить

Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Шальке Шальке
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Клубы Клубы
Бавария Бавария
бундеслига Германия бундеслига Германия
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Герта Герта
Унион Берлин Унион Берлин
Фрайбург Фрайбург
Байер Байер
Штутгарт Штутгарт
Футбол Футбол

Есть некоторые перестановки.

Болельщики, эксперты и журналисты после футбольных матчей часто слышат фразу «таблица не врет» от игроков или тренеров. Затем они ссылаются на спортивные результаты, которых им удалось (или не удалось) достичь в сезоне. Теперь появился еще один рейтинг, в котором клубы набирают важные очки.

Компания SLC Management провела исследование, которое подтвердило, что «Бавария» − самый популярный клуб в Германии. В нем поучаствовало более 30 тысяч респондентов по всей стране, а баварцы вновь обогнали заклятого соперника − «Дортмунд». Годом ранее именно «черно-желтые» были самым популярным клубом Германии.

Помимо объективных критериев − количество членов фан-клуба, заполняемость стадионов, охват клубов в ТВ-трансляциях и социальных сетях, в исследовании также оценивались и субъективные − имидж и привлекательность. В опросе также спрашивали про экологичность и отношение к семьям.

В результате «Бавария» вернула себе «золото», а вот клуб второго дивизиона «Герта» опустилась на три позиции и стала последней. Получается, что самым популярный столичный клуб − «Унион», ставший аж четвертым.

«Фрайбург» стал третьим, совершив рывок в три места и подвинув «Айнтрахт» и «Кельн». Нелюбимый в Германии «Лейпциг» показал скачок в два места. Самая большая потеря мест у «Боруссии М» − минус пять позиций.

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Удивляет лишь отсутствие Гамбурга
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