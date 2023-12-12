Bild составил топ самых популярных клубов Германии. Лидеры − «Бавария» и «Дортмунд», а третий и последний клубы могут удивить

Есть некоторые перестановки.

Болельщики, эксперты и журналисты после футбольных матчей часто слышат фразу «таблица не врет» от игроков или тренеров. Затем они ссылаются на спортивные результаты, которых им удалось (или не удалось) достичь в сезоне. Теперь появился еще один рейтинг, в котором клубы набирают важные очки.

Компания SLC Management провела исследование, которое подтвердило, что «Бавария» − самый популярный клуб в Германии. В нем поучаствовало более 30 тысяч респондентов по всей стране, а баварцы вновь обогнали заклятого соперника − «Дортмунд». Годом ранее именно «черно-желтые» были самым популярным клубом Германии.

Помимо объективных критериев − количество членов фан-клуба, заполняемость стадионов, охват клубов в ТВ-трансляциях и социальных сетях, в исследовании также оценивались и субъективные − имидж и привлекательность. В опросе также спрашивали про экологичность и отношение к семьям.

В результате «Бавария» вернула себе «золото», а вот клуб второго дивизиона «Герта» опустилась на три позиции и стала последней. Получается, что самым популярный столичный клуб − «Унион», ставший аж четвертым.

«Фрайбург» стал третьим, совершив рывок в три места и подвинув «Айнтрахт» и «Кельн». Нелюбимый в Германии «Лейпциг» показал скачок в два места. Самая большая потеря мест у «Боруссии М» − минус пять позиций.