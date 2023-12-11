Лицо с обложки: Мемфис Депай снялся для L'Officiel Brasil📸

Мемфис Депай украсил обложку бразильского издания журнала L’ Officiel. Бывший игрок «Барселоны», выступающий сейчас за «Атлетико» принял участие в красивой фотосессии.

Голландский футболист перешел в мадридский клуб из «Барселоны» в январе этого года, поскольку в первой половине прошлого сезона сыграл за каталонцев всего в двух матчах.

Дела в команде Диего Симеоне у Мемфиса идут неплохо, но могли бы идти еще лучше, если бы футболисту не мешали травмы. В текущем сезоне голландец сыграл в 7 матчах Ла Лиги и забил 2 гола.