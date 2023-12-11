Эндрик был в шаге от перехода в клуб из Премьер-лиги. Об этом рассказал отец бразильца

В свои 17 лет Эндрик уже успел сделать себе имя в футболе. Недавно нападающий вновь стал чемпионом Бразилии, скоро он переберется в «Мадрид».

Как оказалось, судьба юноши могла сложиться иначе, ведь он почти стал футболистом «Челси».

Об интересе лондонцев рассказал отец Эндрика. Слова мужчины передает Фабрицио Романо:

«Мы получили приглашение от «Челси», от владельца, и отправились в Лондон, чтобы увидеть клуб и страну. Мы смотрели матч «Челси» против «Арсенала». У нас была возможность встретиться с тренером, увидеть клубную инфраструктуру, познакомиться с Жоржиньо, Сесаром Аспиликуэтой и Тиаго Силвой. Нам все объяснили. Нас даже познакомили с человеком, который поможет нам устроиться. Нам показали дом, в котором мы будем жить, школу, в которую будет ходить Эндрик, церковь, которую мы будем посещать.

С «Челси» у нас все было в порядке. Но в последний момент все изменилось. Мы еще не подписали контракт, но диалог был завершен. А я уже думал, как буду жить в Лондоне при такой холодной погоде.

Позже, ночью, нам позвонил представитель моего сына и сказал, что владелец «Челси» отказался от сделки, потому что цена, которую им придется заплатить за Эндрика, всколыхнет рынок. В общей сложности сумма составила 60 миллионов евро за 16-летнего парня, который приедет в страну только через два года. Ну а потом с нами связался «Мадрид».

Летом Эндрик присоединится к «Реалу». Тогда и узнаем, не ошиблось ли руководство «Челси», отказавшись от бразильца.