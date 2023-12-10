Дениз Айтекин дал детям подержать желтую карточку перед матчем Бундеслиги. Мальчишки дерзко примерили на себя роль арбитра

Встречу «Хоффенхайма» и «Майнца» в рамках 12-го тура Бундеслиги обслуживал Дениз Айтекин. По традиции игроков на поле выводили дети.

Пока участники матча ждали начала игры в подтрибунке, ребятишки не теряли времени зря. Троица маскотов уверенно подошла к Айтекину и попросила у арбитра подержать желтую карточку. Судья детям не отказал.

Один из парней, заполучив «горчичник», тут же решил испытать его силу. Удивленный Дениз увидел перед собой желтую.

Карточку оперативно выхватил второй ребенок. Этот парнишка оказался еще более дерзким! Он сперва вынес предупреждение стоящему рядом Сильвану Видмеру.

А потом показал вторую желтую Айтекену.

Похоже, арбитрами все же рождаются, а не становятся.