Фанат заметил Марсело Бьелсу на трибунах под проливным дождем. Он осмелился предложить тренеру зонтик, и из этого вышла отличная история

Блогер Шулай Кабрера поделился очень милым роликом о том, как он случайно встретил Марсело Бьелсу. Он случайно оказался на трибунах позади главного тренера сборной Уругвая, который пришел в поисках новых талантов.

Бьелса внимательно наблюдал за матчем между «Ривер Плейтом» и «Ливерпулем» из Монтевидео, раздумывая, кого бы он мог включить в состав национальной команды к следующему международному перерыву. Его размышлениям даже не мешал проливной дождь, хотя все болельщики старательно укрывались под зонтиками и плащами. Но Кабрера решил это исправить.

Блогер включил камеру, как только заметил именитого тренера, и, не долго раздумывая, решил ему помочь.

«Он сидит мокнет, и я должен принести ему зонтик. Наш главный не может сидеть под дождем. Я смотрю на него и думаю: «Как тренер нашей сборной мог остаться без зонтика?!».

Кабрера подсел к Бьелсе и сказал: «Марсело, я подумал, что в данной ситуации будет уместно подойти к вам и предложить зонтик».

Бьелса, который был приятно удивлен этим жестом, пошутил в ответ: «Что ж, тогда я вам скажу в ответ: «Вы мне составили отличную компанию. Оставайтесь». Ладно, на самом деле, это из-за зонтика!»

После встречи Кабрера поделился некоторыми подробностями беседы с главным тренером в своем инстаграме:

«Я не знаю, с чего начать, потому что на видео вы увидели милого, улыбчивого, болтливого и дружелюбного Марсело. Но то, что не попало в кадр, было еще лучше. Мы провели 10 минут под моим зонтиком, болтая и смотря игру. Что еще мы обсуждали? Кино! Он сказал в остаться, и я остался. Как можно было этим не воспользоваться?

Мы говорили не только о нем. Он интересовался мной. Он хотел узнать, чем я занимаюсь, фанат ли я «Ливерпуля». А когда я ему рассказал, что я комик, что работаю в соцсетях, он сказал: «А у тебя хорошо получается то, что ты делаешь?»

Бьелса летом возглавил сборную Уругвая и действительно преобразил ее. В октябре «Ла Селесте» победила Бразилию, а в прошлом месяце им удалось одолеть Аргентину, только завоевавшую Кубок мира, прервав ее 14-матчевую беспроигрышную серию.