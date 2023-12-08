Гаспачо
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В Саудовской Аравии встретились экс-игроки «Ливерпуля» Мане и Хендерсон, но все теперь говорят о Месси и Роналду. Что?!!

Садьо Мане Садьо Мане
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
Ливерпуль Ливерпуль
Лионель Месси Лионель Месси
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Интер Майами Интер Майами
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Все дело в деталях.

Этим летом сенегальский нападающий «Баварии» Садио Мане, ранее выступавший за «Ливерпуль», присоединился к Криштиану Роналду, Марсело Брозовичу, Алексу Теллесу и Секо Фофана в «Аль-Насре». «Аль-Наср» выплатил мюнхенцам около € 40 млн за переход 31-летнего футболиста. Сам Мане согласовал с саудовским клубом контракт, по которому будет получать € 40 млн в год.

А капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон присоединился к другому экс-капитана «красных» Стивену Джеррарду. «Аль-Иттифак» увеличил заплату Хендерсона почти в шесть раз - теперь Хендерсон зарабатывает колоссальные £700 000 в неделю, а за полный трехлетний контракт клуб выплатит ему £108 миллионов.

И вот легенды «Энфилда» встретились, вот только больше остальных фото встречи заинтересовало фанатов Меси и Роналду.

Все дело в том, что в раздевалке «Аль-Насра» висит в рамке футболка «Барселоны» с фамилией Лионеля.

Неловко вышло.

2 комментария
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это видео было 3-4 месяца назад и они не в раздевалке «Аль-Насра»))
даже на рен тв ошеломлены подобными непотребствами)
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"Джордан Хендерсон присоединился к другому экс-капитана «красных»..."
Гениально
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