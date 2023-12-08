В Саудовской Аравии встретились экс-игроки «Ливерпуля» Мане и Хендерсон, но все теперь говорят о Месси и Роналду. Что?!!

Все дело в деталях.

Этим летом сенегальский нападающий «Баварии» Садио Мане, ранее выступавший за «Ливерпуль», присоединился к Криштиану Роналду, Марсело Брозовичу, Алексу Теллесу и Секо Фофана в «Аль-Насре». «Аль-Наср» выплатил мюнхенцам около € 40 млн за переход 31-летнего футболиста. Сам Мане согласовал с саудовским клубом контракт, по которому будет получать € 40 млн в год.

А капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон присоединился к другому экс-капитана «красных» Стивену Джеррарду. «Аль-Иттифак» увеличил заплату Хендерсона почти в шесть раз - теперь Хендерсон зарабатывает колоссальные £700 000 в неделю, а за полный трехлетний контракт клуб выплатит ему £108 миллионов.

И вот легенды «Энфилда» встретились, вот только больше остальных фото встречи заинтересовало фанатов Меси и Роналду.

Все дело в том, что в раздевалке «Аль-Насра» висит в рамке футболка «Барселоны» с фамилией Лионеля.

Неловко вышло.