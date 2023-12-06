Гаспачо
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Роналду снова удивил: назвал 11 лучших партнеров – но не включил игрока, с которым у него 39 совместных голов

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Почти год назад Криштиану уехал в Саудовскую Аравию. Португалец остается собой даже в 38: лучший бомбардир команды и тот, ради кого болельщики приходят на стадион. Но кое-что не исправить: уровень партнеров серьезно упал.

Похоже, арабские медиа не случайно попросили Роналду выбрать лучших партнеров за карьеру – и вот какую команду он собрал:

Состав выглядит мощно, но нельзя не сказать про отсутствие Каземиро, Пепе и особенно Озила. У Месута и Криштиану – 39 совместных голов. Больше Роналду забивал в связке только с Бензема (76) и Бэйлом (41).

1 комментарий
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Состав отличный. А трое просто не поместились.
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