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«Это было обращение к Пересу»: испанский журналист построил целую теорию о том, что Феликс хочет перейти в «Реал»

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Жоау Феликс провел свой идеальный матч против «Атлетико». Португалец забил гол, принесший «Барселоне» победу над «матрасниками».

Взятие ворот Феликс отметил эффектно: залез на рекламный щит и развел руки в стороны.

Кого-то напоминает, верно? Точно так же свои голы отмечает Джуд Беллингем.

Схожесть празднований Джуда и Жоау вдохновила Томаса Ронсеро, журналиста Cadena SER, на создание целой теории. Он убежден, что португалец, повторив празднование Беллингема, четко заявил о своем желании перебраться в «Мадрид».

Своими аргументами Ронсеро поделился в эфире передачи El Bar:

«Когда Феликс еще был в «Бенфике», Жорже Мендеш говорил, что его клиент хочет присоединиться к «Реалу». Он мечтал играть за «Мадрид», Жоау сказал Мендешу: «Оставь меня возле Бернабеу». Именно поэтому агент привез игрока в «Атлетико». Конечно, то празднование было местью Симеоне, но в жесте Феликса также отразились его чувства к «Реалу».

Игрок ждал «Реала», но «сливочные» за ним еще не пришли, поэтому своими празднованиями он как бы выдвигает требования, привлекает внимание «Реала». Он видел, как Беллингем показал это празднование на «Монжуике» в класико несколько недель назад, и сказал себе: «Я, как и Беллингем, хочу отпраздновать гол вот так на «Монжуике». Это было обращение к Пересу».

Еще не успели снять шапочки из фольги? Тогда вот вам еще одна теория Ронсеро: Гризманн тоже всю карьеру мечтал о «королевском клубе».

Тут самое время сказать, что сам журналист – большой поклонник «Мадрида». Разбирать потаенные желания футболистов кажется глупым. Но, кто знает, может, Жоау прослезился на презентации в «блаугране», потому что очень не хотел выступать за команду, соперничающую с его любимым клубом.

После победы над «Атлетико» португалец заявил, что счастлив играть за каталонцев. По сведениям As, у Жоау в приоритете «Барса», возвращаться к «матрасникам» он не хочет. Оставит ли «блауграна» португальца после окончания аренды будет зависеть от его выступления на протяжении всего сезона. Клуб смущает нестабильная игра Феликса.

Как вам теория Ронсеро? Имеет право на существование?

6 комментариев
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Почему-то фанаты Реала не любят вспоминать, что это празднование принадлежит не Беллингему, а Месси, который праздновал так после гола на БернаЛео
+12
-2
+10
Ответ Bazilic
Почему-то фанаты Реала не любят вспоминать, что это празднование принадлежит не Беллингему, а Месси, который праздновал так после гола на БернаЛео
Помним тот 2017 год
+2
0
+2
Мадрид и теории, вы издеваетесь, такого просто быть не может. )
+1
0
+1
пусть валит хоть в реал за 120КК.
0
0
0
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