Осимхен — лучший игрок Серии А! Хвича, Леау и Барелла – в сборной года. В Италии прошел футбольный «Оскар»

Вчера ночью в Милане прошел Gran Gala del Calcio 2023 — футбольный «Оскар», который подвел итоги итальянского сезона-2022/23. Лучшим игроком признан форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Неаполитанцы забрали почти все номинации, которые только были доступны.

Лучший игрок: Виктор Осимхен.

Лучшая команда: «Наполи».

Лучший тренер: Лучано Спаллетти.

Лучший гол: гол Хвичи «Аталанте».

Лучший молодой игрок Серии B: Джованни Фаббиан.

Лучший арбитр: Даниэле Орсато.

Сборная года: Меньян — Ди Лоренцо, Бастони, Ким Мин-Джэ, Тео Эрнандес — Барелла, Лоботка, Чалханоглу — Хвича, Леау, Осимхен.