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Осимхен — лучший игрок Серии А! Хвича, Леау и Барелла – в сборной года. В Италии прошел футбольный «Оскар»

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Вчера ночью в Милане прошел Gran Gala del Calcio 2023 — футбольный «Оскар», который подвел итоги итальянского сезона-2022/23. Лучшим игроком признан форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Неаполитанцы забрали почти все номинации, которые только были доступны.

Лучший игрок: Виктор Осимхен.

Лучшая команда: «Наполи».

Лучший тренер: Лучано Спаллетти.

Лучший гол: гол Хвичи «Аталанте».

Лучший молодой игрок Серии B: Джованни Фаббиан.

Лучший арбитр: Даниэле Орсато.

Сборная года: Меньян — Ди Лоренцо, Бастони, Ким Мин-Джэ, Тео Эрнандес — Барелла, Лоботка, Чалханоглу — Хвича, Леау, Осимхен.

4 комментария
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Наполи стал чемпионом из за того что, другие дали им шанс
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Ответ Я Интериста
Наполи стал чемпионом из за того что, другие дали им шанс
Что за глупость?
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