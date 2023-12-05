Осимхен — лучший игрок Серии А! Хвича, Леау и Барелла – в сборной года. В Италии прошел футбольный «Оскар»
Вчера ночью в Милане прошел Gran Gala del Calcio 2023 — футбольный «Оскар», который подвел итоги итальянского сезона-2022/23. Лучшим игроком признан форвард «Наполи» Виктор Осимхен. Неаполитанцы забрали почти все номинации, которые только были доступны.
Лучший игрок: Виктор Осимхен.
Лучшая команда: «Наполи».
Лучший тренер: Лучано Спаллетти.
Лучший гол: гол Хвичи «Аталанте».
Лучший молодой игрок Серии B: Джованни Фаббиан.
Лучший арбитр: Даниэле Орсато.
Сборная года: Меньян — Ди Лоренцо, Бастони, Ким Мин-Джэ, Тео Эрнандес — Барелла, Лоботка, Чалханоглу — Хвича, Леау, Осимхен.