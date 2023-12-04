Гаспачо
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📹«Это все из-за бывшей?» Во время съемок Фонсека мастерски подколол Адиля Рами😆

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В этой практике француз явно силен.

Экс-защитник «Лилля», «Милана», «Марселя» и «Валенсии» Адиль Рами официально еще не объявлял о завершении футбольной карьеры. Правда, уже сейчас он наслаждается новой ролью − консультанта Prime Video.

На неделе француз приехал в расположение «Лилля», чтобы подготовиться к 11 туру Лиги 1 − матчу против «Марселя». Там он встретил главного тренера «догов» Пауло Фонсеку. На камеры попал блестящий обмен мнениями коуча и игрока.

Сперва Адиль Рами общался с Фонсекой по-французски, но перешел на английский. Это он прокомментировал так: «Нужно попрактиковаться в языке». Затем защитник рассмеялся и спросил тренера, знает ли он, почему так хорошо говорит по-английски.

Пауло Фонсека, не долго думая, выдал блестящий ответ: «Потому что у тебя была девушка из Америки?» Отличная отсылка на роман Адиля Рами с Памелой Андерсон. Этого было достаточно, чтобы новый консультант Prime Video зашелся в смехе. Правда, разрыв с секс-символом США был настолько неприятным для обоих, что Рами сделал вид, что не знает, о ком идет речь.

Как оказалось, правильным ответом было «благодаря школе». Но мы-то знаем, Адиль, мы-то знаем.

1 комментарий
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Училка из Америки.
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