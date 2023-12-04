🎥 Как очистить стены заснеженной арены? «Бавария» нашла отличный способ

Мюнхен столкнулся с экстремальным снегопадом. В ночь с пятницы на субботу в городе выпало более 44 сантиметров снега – это рекордный показатель за период, когда начался сбор подобной информации (1933 год). Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 1938 года, тогда в столице Баварии выпало 43 сантиметра снега.

Из-за непогоды аэропорт Мюнхена прекратил работу почти на сутки. Власти рекомендовали местным жителям оставаться дома, общественный транспорт в городе тоже встал.

Руководству Бундеслиги пришлось на неопределенный срок перенести встречу «Баварии» и «Униона». Сообщается, что арена Рекордмайстера была готова принять матч, но решение о переносе игры было принято, потому что фанаты не могли безопасно добраться до стадиона.

Разумеется, болельщики уже сочинили кучу шуток про Ману Нойера и его любовь к лыжам. Вот одна из них: «Если бы владельцем «Альянц Арены» был Нойер»:

«Унион» забавно обыграл ситуацию: берлинцы провели текстовую трансляцию снежной версии отмененного матча. Футболисты «Баварии» тоже проявили креатив. Горетцка, например, решил избавиться от снега во дворе при помощи простой соли.

Но как быть с гигантской заснеженной «Альянц Ареной»? Тут метод Леона с крохотной солонкой точно не сработает.

Решение все же было найдено! Записывайте: если вам нужно убрать снег с высоких стен стадиона, поднимите в воздух вертолет и запустите его над ареной. Дальше физика сделает все за вас.

А вот так «вертолетная уборка» выглядит из чаши «Альянц Арены».

И еще один ракурс.

Уборка снега с помощью вертолетов для Германии не новость. В 2021 году страну также накрыл снежный циклон. Тогда информагентство DPA рассказало, как в Вестфалии вертолеты очищали крыши домов.

Ну как, опробуем метод?