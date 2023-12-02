Снежная битва в Мюнхене! «Унион» провел трансляцию уникального матча после отмены игры с «Баварией» из-за непогоды

Встреча 13-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Унионом» не состоялась из-за сильнейшего снегопада в Мюнхене.

Аэропорт города пришлось закрыть, трассы занесло снегом, общественный транспорт на время перестал ходить. Болельщики просто не могли безопасно добраться до «Альянц Арены», потому было решено перенести игру на неопределенный срок.

У подопечных Тухеля выдался шанс провести день дома, чем они оригинально воспользовались. А представители «Униона» уже добрались до Мюнхена и не собирались возвращаться в столицу просто так.

Было решено провести матч, но с поправкой на погодные условия. «Унион» в Твиттере анонсировал снежную версию матча против «Баварии».

Воображаемый арбитр дает свисток, берлинцы наносят первый удар снежком.

«Бавария» делает длинную передачу, сообщает админ аккаунта «железных». Робин Кнохе перехватывает снежок и начинает контратаку.

На 21-й минуте «Унион» создает опасный эпизод, но в момент передачи Фолланд был в офсайде.

Робин получил по голове. Сможет ли он продолжить матч?

На поле незамедлительно появились клубные врачи. Травма оказалось несущественной, пострадавший может играть.

Быстрый взгляд на трибуны. Фанаты хозяев и гостей на месте, сообщает аккаунт берлинцев.

Перерыв в Мюнхене! После первого тайма счет остался прежним – 0:0.

Второй тайм начинается с опасного действия от Пауля Йеккеля. Северянин был готов к такому матчу.

Аккаунт «Баварии» соглашается с тем, что маневр Пауля был непростым. Но Нойеру удалось парировать снежный удар!

Филигранная игра от Бонуччи на 56-й минуте! Леонардо элегантно выходит из-под прессинга соперника.

Классный сейв от Фредди Реннова на 67-й минуте! Голкипер ловит снежок в воздухе.

Продрогший Мюллер добирается до штрафной соперника на 83-й минуте, но наносит неудачный удар. «Униону» везет! Счет все еще 0:0.

Зрители увидели долгожданный гол уже под занавес снежного матча. Йеккель показал удивительную технику и открыл счет. Админ аккаунта берлинцев предлагает посмотреть эпизод в замедленном действии.

«Бавария» протестует! Мюнхенцы увидели у соперника офсайд и требуют, чтобы судья посмотрел повтор.

Гол все же засчитан. Можно отпраздновать.

В Мюнхене звучит финальный свисток. «Унион» с минимальным счетом одерживает историческую выездную победу в снежной баталии.

А встречу команд на «Альянц Арене» мы, вероятно, увидим не раньше следующего года, рассказал представитель берлинцев информагентству DPA.

Как вам такой креатив от немецких команд?