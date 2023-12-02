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Матч «Баварии» и «Униона» отменили из-за снегопада. Мюллер и Горетцка забавно сразились с непогодой 😂

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Леон Горетцка Леон Горетцка
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Осадков выпало очень много.

Сегодняшняя игра 13-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Унионом» перенесена на неизвестный срок. Виной всему − снегопад. Если «Альянц Арену» откопать из-под осадков могли в срок, то ситуация в Мюнхене серьезная. Власти сообщили, что не справляются с уборкой и болельщики не смогли бы добраться до стадиона вовремя. Фотографии из Германии впечатляют.

Пока коммунальные службы разбираются с последствиями непогоды, игроки мюнхенской «Баварии» отдыхают дома с семьями и снимают забавные видео.

Например, лидер клуба Томас Мюллер выбрался на свой участок с лопатой и недоумевает, почему отменили матч. Настроение у форварда явно отличное.

Да и его лошади тоже нравится, когда вокруг все белое и холодное. Даже слегка помог копытом с сугробом.

Радикальнее к борьбе со снегом подошел хавбек Леон Горетцка. Он босиком выбрался из дома наружу, чтобы противостоять стихии при помощи простой немецкой соли. Получилось или нет неизвестно, так как видео обрывается.

4 комментария
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У Горетцки точно кукуха поехала, нормальный бы поперчил еще.
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Мне Мюллер в этом ролике напомнил Falco, почему то....А коняка у него - красавец!!!!
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у Мюллера клыки норм
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Ответ Bahmut
У Горетцки точно кукуха поехала, нормальный бы поперчил еще.
Т.е. босиком по снегу, в пижаме - это норм!!!???
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