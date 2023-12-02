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Артета страдает без Джаки, а у Гранита все в порядке в «Байере». На трансфер настояла жена, которую он сравнивает с «Золотым мячом»

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Летом Гранит Джака ушел из «Арсенала». И пока Микель Артета не справился с заменой универсального швейрцарца, сам Гранит продолжает удивлять в «Байере». Средняя оценка полузащитника за матч увеличилась с 7,1 до 7,2 относительно прошлого сезона, а его команда до сих пор не проиграла ни одного матча из 18.

Джака вполне мог продлить контракт с лондонцами после великого сезона, однако его жена настояла на переезд в Леверкузен. Джака познакомился со своей супуругой во время игры за мюнхенгладбахскую «Боруссию».

Через год футболист с девушкой переехали в Лондон, а в 2017-м пара сыграла свадьбу. Позднее Джака выдал знаменитую фразу: «Золотой мяч» – это чудо, золотая жена – это рай!»

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8 комментариев
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Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена верна!
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В одном Джака ошибся
У его жены целых два золотых мяча
+3
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боруссия мёнхенгладбах
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мЕнхенгладбахская. Мюнхен тут ни при чём...
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На Канделаки похожа.
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Золотой мяч - это Золотой мяч. Но два мяча - это два мяча.
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Даже с двумя золотыми мячами
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Какие же мы все одинаковые .Одни мысли у всех про 2 золотых мяча .Люди культуры ,никак иначе 🤝
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