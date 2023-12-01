«Я игнорировал его во время игры». Месси был обижен на Левандовского из-за слов о «Золотом мяче»-2021
Во время группового этапа чемпионата мира-2022 произошел странный эпизод между Лионелем Месси и Робертом Левандовски. Во время матча поляк пытался пожать руку аргентинцу, но тот проигнорировал жест соперника.
Как оказывается, причина такого поведения Лионеля была в обиде на Роберта.
Месси оскорбили слова Левандовского после вручения «Золотого мяча»-2021. В том году аргентинец, на тот момент выступавший за «ПСЖ», получил свою седьмую главную индивидуальную награду в карьере, а Роберт стал вторым в голосовании.
На церемонии Лео со сцены отметил достижения своего соперника:
«Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году».
Но через несколько дней польский форвард усомнился, что легендарный нападащий «Барсы» говорил от чистого сердца:
«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова».
Эта ремарка очень задела Месси, и он продемонстрировал Левандовскому свое отношение спустя год на чемпионате мира. Он рассказал об этом в эксклюзивном интервью аргентинскому журналисту Себастьяну Виньоло:
«Заявления Левандовского меня обеспокоили, потому что, когда я выиграл «Золотой мяч», я сказал то, что действительно чувствовал. То, что он сказал после, меня обеспокоило.
Я игнорировал его во время игры, потому что это был он. Я был зол и думал, что ему не следовало говорить то, что он сказал. Я был очень зол. Намеренно ли я обводил его на дриблинге и отбирал мяч? Да.
Но после мы поговорили и пришли к выводу, что это недоразумение. Он был расстроен, потому что в интернете его слова передали неправильно. Мы решили оставить это в прошлом.
Затем он перешел в «Барселону». Мы встречались и много говорили о клубе, городе и обо всем остальном».
У него вылет в 1/4 ЛЧ от Вильяреала и последнее место в группе на Евро, ниже Словакии.
Тут однозначно мимо ЗМ.
В 2020 да, без вопросов , но все претензии к Франс Футбол, что из за ковида отменили вручение.
В 2021 поляка и в топ 3 не должно было быть.
ЛЧ и Евро он провалил, за бундес в составе гегемона Баварии ЗМ ему никто не дал бы.
У Месси Чемпионство с Аргентиной континентальное, это и решило.
В топ 3 могли кого то из Италии, помимо Жоржиньо или из Челси.
Лео говорит о ЧМ, о триумфе, о признании нации.
О поляке он тоже говорил, но там все уважительно.
Если я правильно понял, Роберт извинился после матча Аргентина - Польша, сказал что сожалеет.
Роберта лишили ЗМ 2020, но в 2021 за провалы в ЛЧ и на Евро ему мяч никто не дал бы.
Думаю он это тоже понимает.
Откуда у фанатов Реала убеждение что поляк провалив в 2021 Евро и ЛЧ должен был выиграть ЗМ?)
Ведь именно за такие провалы на главных турнирах сезона его и вручают.