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«Я игнорировал его во время игры». Месси был обижен на Левандовского из-за слов о «Золотом мяче»-2021

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Во время группового этапа чемпионата мира-2022 произошел странный эпизод между Лионелем Месси и Робертом Левандовски. Во время матча поляк пытался пожать руку аргентинцу, но тот проигнорировал жест соперника.

Как оказывается, причина такого поведения Лионеля была в обиде на Роберта.

Месси оскорбили слова Левандовского после вручения «Золотого мяча»-2021. В том году аргентинец, на тот момент выступавший за «ПСЖ», получил свою седьмую главную индивидуальную награду в карьере, а Роберт стал вторым в голосовании.

На церемонии Лео со сцены отметил достижения своего соперника:

«Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году».

Но через несколько дней польский форвард усомнился, что легендарный нападащий «Барсы» говорил от чистого сердца:

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова».

Эта ремарка очень задела Месси, и он продемонстрировал Левандовскому свое отношение спустя год на чемпионате мира. Он рассказал об этом в эксклюзивном интервью аргентинскому журналисту Себастьяну Виньоло:

«Заявления Левандовского меня обеспокоили, потому что, когда я выиграл «Золотой мяч», я сказал то, что действительно чувствовал. То, что он сказал после, меня обеспокоило.

Я игнорировал его во время игры, потому что это был он. Я был зол и думал, что ему не следовало говорить то, что он сказал. Я был очень зол. Намеренно ли я обводил его на дриблинге и отбирал мяч? Да.

Но после мы поговорили и пришли к выводу, что это недоразумение. Он был расстроен, потому что в интернете его слова передали неправильно. Мы решили оставить это в прошлом.

Затем он перешел в «Барселону». Мы встречались и много говорили о клубе, городе и обо всем остальном».

14 комментариев
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Ну кстати тот ЗМ должен быть его
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На что сам Роберт расчитывал в 2021?
У него вылет в 1/4 ЛЧ от Вильяреала и последнее место в группе на Евро, ниже Словакии.
Тут однозначно мимо ЗМ.
В 2020 да, без вопросов , но все претензии к Франс Футбол, что из за ковида отменили вручение.
В 2021 поляка и в топ 3 не должно было быть.
ЛЧ и Евро он провалил, за бундес в составе гегемона Баварии ЗМ ему никто не дал бы.
У Месси Чемпионство с Аргентиной континентальное, это и решило.
В топ 3 могли кого то из Италии, помимо Жоржиньо или из Челси.
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Ответ Funny lepka
Ну кстати тот ЗМ должен быть его
Надеюсь ты искренен
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Ответ Funny lepka
Ну кстати тот ЗМ должен быть его
Его ЗМ 2020
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Ответ AnMe
Вот вы накинули, это сейчас подряд решили такие новости фейковые создать в период, когда самое удобное время пропихнуть очередную новость из разряда «он обиделся» и все такое, чтобы больше грязи было?) во время матча это было вовсе не из-за ЗМ, и Лева никогда плохого не говорил про этот ЗМ, потому что прекрасно знает, что за безтрофейный 21 год ему мячик бы не дали 😁 после этого эпизода они норм разговаривали и руки пожали друг другу))
Месси дал интервью ESPN Argentina , они это сейчас публикуют.
Лео говорит о ЧМ, о триумфе, о признании нации.
О поляке он тоже говорил, но там все уважительно.
Если я правильно понял, Роберт извинился после матча Аргентина - Польша, сказал что сожалеет.
Роберта лишили ЗМ 2020, но в 2021 за провалы в ЛЧ и на Евро ему мяч никто не дал бы.
Думаю он это тоже понимает.
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Сколько бы не вспоминали Рибери, Снейдера и др., но их обокрали на 1 ЗМ. А Роберта - на ДВА.
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Ответ Седесим Куиндесимов
Сколько бы не вспоминали Рибери, Снейдера и др., но их обокрали на 1 ЗМ. А Роберта - на ДВА.
Да на десять, чего уж там.
Откуда у фанатов Реала убеждение что поляк провалив в 2021 Евро и ЛЧ должен был выиграть ЗМ?)
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Ответ superbro
Лео главный вор золотых мячей, если бы это были не просто слова он мог бы взять и отдать эту награду Роберту
И сказать, на Роберт тебе ЗМ за последнее место в группе на Евро, за эпичный вылет в 1/4 ЛЧ от Вильяреала.
Ведь именно за такие провалы на главных турнирах сезона его и вручают.
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