«Я игнорировал его во время игры». Месси был обижен на Левандовского из-за слов о «Золотом мяче»-2021

Во время группового этапа чемпионата мира-2022 произошел странный эпизод между Лионелем Месси и Робертом Левандовски. Во время матча поляк пытался пожать руку аргентинцу, но тот проигнорировал жест соперника.

Как оказывается, причина такого поведения Лионеля была в обиде на Роберта.

Месси оскорбили слова Левандовского после вручения «Золотого мяча»-2021. В том году аргентинец, на тот момент выступавший за «ПСЖ», получил свою седьмую главную индивидуальную награду в карьере, а Роберт стал вторым в голосовании.

На церемонии Лео со сцены отметил достижения своего соперника:

«Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году».

Но через несколько дней польский форвард усомнился, что легендарный нападащий «Барсы» говорил от чистого сердца:

«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова».

Эта ремарка очень задела Месси, и он продемонстрировал Левандовскому свое отношение спустя год на чемпионате мира. Он рассказал об этом в эксклюзивном интервью аргентинскому журналисту Себастьяну Виньоло:

«Заявления Левандовского меня обеспокоили, потому что, когда я выиграл «Золотой мяч», я сказал то, что действительно чувствовал. То, что он сказал после, меня обеспокоило.

Я игнорировал его во время игры, потому что это был он. Я был зол и думал, что ему не следовало говорить то, что он сказал. Я был очень зол. Намеренно ли я обводил его на дриблинге и отбирал мяч? Да.

Но после мы поговорили и пришли к выводу, что это недоразумение. Он был расстроен, потому что в интернете его слова передали неправильно. Мы решили оставить это в прошлом.

Затем он перешел в «Барселону». Мы встречались и много говорили о клубе, городе и обо всем остальном».