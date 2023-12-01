В 2006 году на домашнем чемпионате мира зажглись звезды немецких игроков, которые на долгие годы стали прочным фундаментом сборной Германии, а в 2014 одержали триумф на бразильском мундиале.

Сейчас бундестим готовится к домашнему Евро, но дела у команды Нагельсманна идут плохо. Сборная Германии одержала всего 3 победы в 2023 году, немцы проиграли 6 из 11 матчей.

Зато молодежка бундестим в полном порядке. Игроки 2006 года рождения разрывают на чемпионате мира U-17.

В полуфинале турнира немцы обыграли Аргентину по пенальти. Ворота Германии в этой встрече защищал Константин Хейде из «Унтерхахинга». Для юноши встреча с «альбиселесте» стала первой игрой за сборную на мундиале, в предыдущих матчах на поле выходил Макс Шмитт, на клубном уровне представляющий «Баварию».

Аргентинцы на 97-й минуте забили третий мяч, сравнивая счет. Командам предстояло определить победителя в серии пенальти. Тут и настал звездный час Хейде, который сделал два сейва в серии одиннадцатиметровых, завоевав для своей команды путевку в финал турнира.

1/2 молодежного ЧМ выпала на вторник – рабочий день, который Константин должен был провести в школе. Но у парня была уважительная причина для пропуска занятий. Грызть гранит науки в тот день не стали и одноклассники молодого голкипера. Парни в прямом эфире наблюдали за успехами товарища на мундиале – и это чистые эмоции!

Константин, кстати, был признан лучшим игроком полуфинала.

Аргентина со счетом 0:3 уступила сборной Мали в матче за третье место. А Германия в финале сразится со сборной Франции. Развязку чемпионата мира U-17 зрители увидят уже 2 декабря.

Может, отправим молодежку бундестим на домашнее Евро вместо основы? Летом будут каникулы, школу пропускать не придется.