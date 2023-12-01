«Ты должен знать это, когда приходишь в «Атлетико». Гризманн объяснил, почему Феликс провалился в «Атлетико»

«В «Атлетико» нужно быть последовательным», – сказал Антуан Гризманн в интервью Movistar, отвечая на вопрос о Жоау Феликсе.

Когда ты приходишь в «Атлетико Мадрид», ты должен знать, каков тренер [Симеоне], какова команда, ты должен адаптироваться и упорно работать, иначе у тебя ничего не получится

У Жоау [Феликса] были моменты, когда он очень хорошо работал, но нужно быть последовательным. Наступил момент, когда он устал, перестал видеть себя здесь и перестал стараться. Именно поэтому он предпринял попытку уйти, и клуб тоже постарался найти ему выход», – сказал Гризманн.

Феликс забил всего 34 гола в 131 матче за «Атлетико», за «Барсу» пока 4 мяча в 17 матчах. В воскресенье португалец встретится с мадридцами в очном матче.