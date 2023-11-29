Гаспачо
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«Мы посмотрели друг на друга и начали смеяться». Дрогба рассказал историю о Лео Месси, которая заставила его хохотать

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Такое могло случиться только с Лео.

Дидье Дрогба закончил с футболом еще в 2016-м, но в его карьере так много ярких историй, что некоторые из них выглядят такими же даже в 2023-м.

«Ди Маттео как обычно предоставил нам список лучших бомбардиров команды соперника. Обычно на первых строчках мы видим следующее: Уэйн Руни – 22 гола, Робин ван Перси – 15 голов, и так далее.

Однажды мы встретились с »Барселоной», и когда он составил список бомбардиров, на третьем месте оказался Хави с 14 голами, на втором – Алексис Санчес и Сеск Фабрегас с 15 голами. Но мы все начали смеяться, когда на экране появился лучший бомбардир. Это был Лео Месси с 63 мячами, в том числе 14 – в Лиге чемпионов. 63 гола!

Это было такое сумасшедшее число, что мы посмотрели друг на друга с недоверчивыми лицами и начали смеяться. Что еще мы могли сделать? Я даже сфотографировал количество голов, потому что это было возмутительно».

7 комментариев
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Gon3a1e5@mail.ru
Круто
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Гаврила Ардалионович
Я б тоже начал смеяться. Дрогба и с "имперкой".
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Жасур Хабибуллаев
Я так хохотался
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Messi GOAT
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jem777
Это было возмутительно.)))
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Greatest Of All Time
А если увидели бы 91 его гол, то вообще не стали бы выходить на поле.
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