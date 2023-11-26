Родители Камарды не смогли сдержать эмоций, когда их сын стал рекордсменом Серии А

Родителей Франческо Камарды переполняли эмоции, когда их сын вышел на поле в своем дебютном матче за «Милан» с «Фиорентиной».

«Милан» удерживал небольшое преимущество со счетом 1:0, а «Фиорентина» изо всех сил старалась сравнять счет, когда тренер Пиоли решил выпустить Камарду на 84-й минуте. В свои 15 лет и 260 дней Франческо стал самым молодым дебютантом в истории Серии А.

Предыдущим рекордсменом был Уиздом Ами. Ему было 15 лет и 274 дня, когда он сыграл свой первый матч за «Болонью» в мае 2021 года.

Когда диктор назвал имя Камарды, и толпа аплодировала, камера запечатлела родителей юного футболиста, особенно его мать, которая не могла сдержать слез радости.