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Родители Камарды не смогли сдержать эмоций, когда их сын стал рекордсменом Серии А

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Милан Милан
Уиздом Ами Уиздом Ами
Франческо Камарда
Футбол Футбол

Родителей Франческо Камарды переполняли эмоции, когда их сын вышел на поле в своем дебютном матче за «Милан» с «Фиорентиной».

«Милан» удерживал небольшое преимущество со счетом 1:0, а «Фиорентина» изо всех сил старалась сравнять счет, когда тренер Пиоли решил выпустить Камарду на 84-й минуте. В свои 15 лет и 260 дней Франческо стал самым молодым дебютантом в истории Серии А.

Предыдущим рекордсменом был Уиздом Ами. Ему было 15 лет и 274 дня, когда он сыграл свой первый матч за «Болонью» в мае 2021 года.

Когда диктор назвал имя Камарды, и толпа аплодировала, камера запечатлела родителей юного футболиста, особенно его мать, которая не могла сдержать слез радости.

2 комментария

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denimo21
Если мой сын , когда нибудь выйдет на поле в составе профессионального клуба, не важно рекорд , не рекорд , просто, я в этот же момент буду визжать как су4ка. Понимаю их эмоции.
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НеПотерплю!
Нормально вы так трёте комментарии здесь)) Все равны, но кто-то равнее остальных)
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