Рамос и Навас почти одновременно получили прямые красные в матче с «Сосьедадом». Это знаковые удаления для игроков и Ла Лиги

Встреча с «Реал Сосьедадом» с самого начала пошла не по сценарию «Севильи»: на 3-й минуте Дмитрович забил в свои ворота, а на 22-й минуте Садик увеличил преимущество хозяев.

Во втором тайме Эн-Несири отыграл один мяч, но команде это не помогло. Серхио Рамос с 82-й минуте висел на карточке. В самой концовке матча защитник решил вспомнить былые времена и в грубом подкате срубил противника.

Сперва арбитр показал Рамосу вторую желтую, но после просмотра видеоповтора заменил ее на прямую красную.

Решение арбитра попытался оспорить Навас.

Пока неизвестно, что именно Хесус сказал судье, но за активные разговоры он тоже получил прямую красную.

Эти удаления стали знаковыми как для игроков лично, так и для лиги в целом. Мы привыкли, что Рамос и красная карточка – понятия синонимичные. Но за 57 матчей в составе «Севильи» защитник получил свою первую красную.

Цифры Наваса впечатляют еще больше. Удаление в матче с «Сосьедадом» стало для Хесуса первым за 484 игры в Ла Лиге. Всего за карьеру он получил три красные. До встречи с «Сосьедадом» в последний раз Навас удалялся в 2020 году, когда «Севилья» играла с «Краснодаром» в групповом этапе ЛЧ.

Еще один факт – впервые в истории Ла Лиги в одном матче были удалены два игрока старше 37 лет: Рамос (37 лет и 241 день) и Навас (38 лет и 5 дней).

Осталось выяснить, что такого Хесус сказал судье.