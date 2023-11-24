Гаспачо
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😱 Травмированных игроков настолько много, что из них уже собирают символические сборные. Этот вариант мог бы взять даже ЛЧ 🤯

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Текущий сезон можно отметить аномальным количеством травм как среди основной массы игроков, так и в рядах звезд футбола. Клубам с каждым годом становится все сложнее справляться с плотным календарем, который не позволяет держать в строю костяк команды на протяжении года.

В Европе настолько много травмированных футболистов, что издание S90 решило собрать из них целую команду, которая могла бы пошуметь на турнире любого уровня.

Смотрите сами.

Сборная травмированных игроков: Куртуа, Тимбер, Фофана, Милитао, Мингс, Гави, Буэндиа, Перишич, Пино, Эмболо, Неймар.

И даже здесь у «Реала» наибольшее представительство. На что способна эта команда?

5 комментариев

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k.tashkaliev
Это даже не сборная травмированных, а именно у кого кресты
+5
0
+5
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A.G
связано ли это с ЧМ в середине сезона?
+2
0
+2
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Акø
Лигу Чемпионов нет, но Лигу Конференции возможно 😁
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Кентуки
Ней здесь постоянный игрок старта!
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predMBAPPE
Ответ Акø
Лигу Чемпионов нет, но Лигу Конференции возможно 😁
Лигу Европы смело, если попотеть
0
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