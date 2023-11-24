😱 Травмированных игроков настолько много, что из них уже собирают символические сборные. Этот вариант мог бы взять даже ЛЧ 🤯

Текущий сезон можно отметить аномальным количеством травм как среди основной массы игроков, так и в рядах звезд футбола. Клубам с каждым годом становится все сложнее справляться с плотным календарем, который не позволяет держать в строю костяк команды на протяжении года.

В Европе настолько много травмированных футболистов, что издание S90 решило собрать из них целую команду, которая могла бы пошуметь на турнире любого уровня.

Смотрите сами.

Сборная травмированных игроков: Куртуа, Тимбер, Фофана, Милитао, Мингс, Гави, Буэндиа, Перишич, Пино, Эмболо, Неймар.

И даже здесь у «Реала» наибольшее представительство. На что способна эта команда?