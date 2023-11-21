Ашрафа Хакими видели с бывшей Милитао😲 : намечается любовный треугольник?

Ашраф Хакими был замечен в компании бывшей девушки Эдера Милитао – Каролины Лимы в Мадриде в минувшие выходные.

Футболист «ПСЖ» и инфлюенсер были вместе в модном клубе испанской столицы. Каролина приехала в Мадрид, чтобы ее маленькая дочь Сесилия могла провести время со своим отцом.

По данным СМИ, Ашраф и Каролина не подписаны друг на друга в социальных сетях, что может быть простой стратегией, позволяющей избежать сплетен. Однако за последние недели они обменялись несколькими лайками. А в наше время это кое-что да значит.

Хакими, который в данный момент проживает в Париже, воспользовался бы выходным, чтобы навестить двоих своих детей от отношений с актрисой Хибой Абук. После расставания пары Хиба с детьми вернулась в Испанию.