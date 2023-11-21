Батистута даже в 54 года - один из лучших нападающих в мире и продолжает забивать голы-красавцы🔥🔥🔥
Бати-гол все еще в форме.
Несколько дней назад британский журнал FourFourTwo. составил список лучших нападающих 1990-х. В рейтинг вошли 32 футболиста. Роналдо назван лучшим нападающим 1990-х по версии издания, а знаменитый аргентинский нападающий Габриэль Батистута занял 3-е место.
Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Роналдо;
2. Роберто Баджо;
3. Габриэль Батистута;
4. Марко ван Бастен;
5. Эрик Кантона.
Впрочем, судя по этому видео, Бати-гол и сейчас не затерялся бы на поле - вот какой гол он положил в недавнем благотворительном матче.
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