Батистута даже в 54 года - один из лучших нападающих в мире и продолжает забивать голы-красавцы🔥🔥🔥

Бати-гол все еще в форме.

Несколько дней назад британский журнал FourFourTwo. составил список лучших нападающих 1990-х. В рейтинг вошли 32 футболиста. Роналдо назван лучшим нападающим 1990-х по версии издания, а знаменитый аргентинский нападающий Габриэль Батистута занял 3-е место.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Роналдо;

2. Роберто Баджо;

3. Габриэль Батистута;

4. Марко ван Бастен;

5. Эрик Кантона.

Впрочем, судя по этому видео, Бати-гол и сейчас не затерялся бы на поле - вот какой гол он положил в недавнем благотворительном матче.