Гаспачо
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Батистута даже в 54 года - один из лучших нападающих в мире и продолжает забивать голы-красавцы🔥🔥🔥

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Габриэль Батистута Габриэль Батистута
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Бати-гол все еще в форме.

Несколько дней назад британский журнал FourFourTwo. составил список лучших нападающих 1990-х. В рейтинг вошли 32 футболиста. Роналдо назван лучшим нападающим 1990-х по версии издания, а знаменитый аргентинский нападающий Габриэль Батистута занял 3-е место.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Роналдо;

2. Роберто Баджо;

3. Габриэль Батистута;

4. Марко ван Бастен;

5. Эрик Кантона.

Впрочем, судя по этому видео, Бати-гол и сейчас не затерялся бы на поле - вот какой гол он положил в недавнем благотворительном матче.

6 комментариев

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Mike
Какой нафиг Габи-гол, вам не стыдно? БАТИГОЛ. БАТИ!
+11
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Рамиз Бахтияров
Легенда мирового футбола и Серии А!
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GNGa
Ответ Mike
Какой нафиг Габи-гол, вам не стыдно? БАТИГОЛ. БАТИ!
да не знают они не видели не родились ещё в эпоху БатиГола
+2
0
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Stamford_greybeard
очень поставленный удар с игры был у чела, красивейшие голы забивал
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Ilya Shilovskiy
Красавец, как же я тащился от его игры)
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Рокко Сиффредди
В конце ролика Батигола поздравил Энрико Руджери (победитель фестиваля Сан-Ремо), а до него - Энрико "Блондин" Конфикконе (№13)
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