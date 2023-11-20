«В другой команде его шансы были бы выше». Коке похоронил перспективы Гризманна на «Золотой мяч»

Смелое заявление.

Легенда «Атлетико» Коке пообщался с испанским изданием Marca. Журналист Исаак Суарес спросил хавбека о том, чего не хватает Антуану Гризманну для того, чтобы получить награду «Золотой мяч».

«Считаю, что Гризманн занял такое место в рейтинге не потому, что он играет за «Атлетико». У него есть хороший маркетинг, со сборной Франции он сыграл в двух финалах чемпионата мира, выиграл один и был близок к другому. Он почти выиграл Евро.

В прошлом году он был лучшим в Ла Лиге, и в этом году будет лучшим... Голосую не я, но это правда: если бы он играл за другую команду, то получил бы большее признание».

В голосовании за «Золотой мяч» этого года игрок «Атлетико» Антуан Гризманн занял лишь девятнадцатое место. При этом он был одним из самых ярких игроков ЧМ-2022 в Катаре, вошел в команду года Ла Лиги сезона-2022/23, став лучшим ассистентом (16 голевых передач), а за весь сезон в испанском чемпионате набрал двухзначное число голов и ассистов − 15+16.

Кажется, что слова Коке не лишены смысла и если бы француз выступал за другую, более медийную команду, то вошел бы в пятерку или даже тройку лучших игроков по версии France Football.