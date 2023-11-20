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🎥 Карьера Марка Бартры постепенно угасает, но его девушка продолжает раздавать огня на фотосессиях

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Марк Бартра ушел из «Барселоны» 7 лет назад. Сейчас ему 32, и из-за травм у него никак не получается провести даже один полный сезон. В начале октября испанец получил очередное повреждение, и вспоминать о нем заставляет только его девушка – Джессика Гойкоэчеа.

Недавно она приняла участие в новой фотосесси для журнала treats!

У испанской модели 1,8 миллиона подписчиков в социальной сети, она постоянно радует поклонников откровенными фото. Но вечерние платья – ее конек.

Джессика Гойкоэчеа – барселонская модель и фитоняшка
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7 комментариев

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Дмитрий Джи
ну наконец-то оголëнка, основа же спортса. какой нафиг футбол?!
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кашкаКа
На первом видео прям идеал! На фотках грим неахти какой, только портит её. Странно, что она так малоизвестна.
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