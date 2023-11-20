Форвард «Реала» Хоселу первым обнял Гави после того, как 19-летний полузащитник «Барсы» порвал кресты
Фото, которое болельщики «Барселоны» и «Реала» вряд ли ожидали: Хоселу утешает поникшего Гави в ничего не решающем матче сборной Испании.
Их сборная уже отобралась на Евро, но Луис де ла Фуэнте все равно выпустил Гави в старте – на 26-й минуте полузащитник порвал кресты.
Предполагается, что 19-летний футболист выбыл на срок от 7 до 11 месяцев. Несмотря на то, что Гави является игроком «Барсы», между ним и Хоселу сложились дружеские отношения. Нападающий «Реала» первым обнял юношу после инцидента.
Алло ФИФА - УЕФА , это уже не хрусталики травмируются , а молодые железобетонные игроки.
Тчуамени, Гави, Милитао, Вини... список длинный.