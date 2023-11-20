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Форвард «Реала» Хоселу первым обнял Гави после того, как 19-летний полузащитник «Барсы» порвал кресты

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Фото, которое болельщики «Барселоны» и «Реала» вряд ли ожидали: Хоселу утешает поникшего Гави в ничего не решающем матче сборной Испании.

Их сборная уже отобралась на Евро, но Луис де ла Фуэнте все равно выпустил Гави в старте – на 26-й минуте полузащитник порвал кресты.

Предполагается, что 19-летний футболист выбыл на срок от 7 до 11 месяцев. Несмотря на то, что Гави является игроком «Барсы», между ним и Хоселу сложились дружеские отношения. Нападающий «Реала» первым обнял юношу после инцидента.

7 комментариев

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Игорь Слободчиков
Как же много травм после зимней ЧМ и напряженных матчей разного уровня. Случайностей нет, все футболисты перегружены.
+8
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JENNINGS
Уважение - превыше всего!🫂
+5
-2
+3
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LinkLin
Жалко пацана, лучше бы все были в строю у обеих команд.
+2
0
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Роман Лазарев
Всегда надо оставаться человеком, неважно за какой клуб болеешь. Противно было видеть от некоторых фанов Барсы положительную реакцию на травмы Камавинги и Винисиуса, хотя сам и болею за неё
+2
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SHOTKA
Сезон окончен, толком и не начавшись, для парня, что ещё сказать?
+1
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Ashan Sorokin
Как фанат более статусного клуба Испании ,сочувствую что Гави в первую очередь ну и всем болела Барсы
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Joni Arm
Когда же это б... закончиться ?
Алло ФИФА - УЕФА , это уже не хрусталики травмируются , а молодые железобетонные игроки.
Тчуамени, Гави, Милитао, Вини... список длинный.
+1
0
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