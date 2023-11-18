🎥 Зидан мило встретился с юными участниками футбольного турнира. Ребята не хотели выпускать легенду из объятий

В Марселе на стадионе «Оранж Велодром» в третий раз прошел турнир, в котором приняли участие более 200 детей из 18-ти футбольных академий. Соревнование было посвящено Всемирному дню ребенка.

Главная цель турнира – напомнить о правах, которыми обладают дети со всей планеты. Всемирный день ребенка традиционно отмечается 20 ноября. В этот день в 1959 году была принята «Декларация прав ребёнка», а в 1989 году — «Конвенция прав ребёнка».

На «Велодроме» юных участников турнира ждал приятный сюрприз. Ребят приехал поддержать Зидан! Дети были очень рады такой встрече, некоторые даже не хотели выпускать Зизу из объятий.

«Я приехал, чтобы разделить этот момент с детьми. Конечно, я немного шокирован [таким приемом], но я также очень взволнован. Много радостных эмоций», – поделился Зинедин впечатлениями от встречи с юными футболистами и футболистками.

Победу в турнире одержали ребята из академии «Страсбура». В финале они обыграли юных представителей «Лиона».

Здорово, что у детей есть возможность испытать такие классные эмоции!