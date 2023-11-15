Революция в Бундеслиге! «Унион» остался без тренера, а в новый штаб впервые в истории турнира войдет девушка

Берлинский «Унион» – пример футбольной сказки, в которую мы все хотим верить. В 2019 году клуб впервые в истории вышел в Бундеслигу. С тех пор «железные» показывали крепкую игру, периодически дерзко разбираясь с именитыми соперниками.

В минувшем сезоне «Унион» занял четвертое место в немецком первенстве и добился исторической путевки в Лигу чемпионов. Европейский жребий для берлинцев оказался суров: команда попала в одну группу с «Брагой», «Наполи» и «Мадридом». Свое первое очко в ЛЧ «Унион» заработал только в 4-м туре соревнования – команда сыграла вничью с чемпионом Италии.

В Германии дела у берлинцев шли столь же печально. После 11-ти туров Бундеслиги команда Фишера набрала 6 очков, расположившись на последнем месте в турнирной таблице.

«Унион» проиграл в 13-ти из 14-ти последних матчей во всех соревнованиях. Лишь встреча в Неаполе закончилась ничьей. После болезненного поражения от «Байера» со счетом 0:4 руководство «железных» не выдержало.

Клуб расстался с Урсом Фишером – человеком, который вывел «Унион» в Бундеслигу, довел команду до Лиги чемпионов, но не справился с ответственностью и возросшими амбициями берлинцев. Вместе с Фишером с «железными» попрощался его помощник Маркус Хоффманн.

Клуб подтвердил, что исполняющим обязанности главного тренера станет Марко Гроте, работавший с «Унионом» U19. Вместе с Гротом тренировать основу берлинцев будет Мари-Луиза Эта. И это событие историческое! Впервые в истории Бундеслиги ассистентом главного тренера мужской команды станет девушка.

А теперь немного о нашей героине. Мари-Луизе 31 год, свою футбольную карьеру она начала в шесть лет. Эта несколько раз меняла клубные прописки, но, пожалуй, самым успешным стал ее период в потсдамском «Турбине». Вместе с клубом она завоевала женскую ЛЧ в 2010 году, она также несколько раз становилась чемпионкой Германии и обладательницей Кубка страны.

В сборной немка тоже успела поиграть. Мари-Луиза одержала победу в домашнем чемпионате мира вместе с женской молодежкой бундестим.

Эта может записать на свой счет еще одно историческое достижение. 29 ноября «Унион» проведет ответный матч против «Браги». Если к этому моменту берлинцы не найдут нового специалиста, Мари-Луиза станет первой девушкой на посту ассистента главного тренера команды, участвующей в мужской Лиге чемпионов.

Как же хочется, чтобы у нее все получилось!