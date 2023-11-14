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17-летний новичок «Баварии» признался в любви «Барселоне». Назвал трех игроков «блауграны» кумирами

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«Бавария» подписала 17-летнего Нестори Иранкунду — вингера сборной Австралии. Юноша выступает за «Аделаиду Юнайтед». Он присоединится к Рекордмайстеру летом 2024 года после того, как ему исполнится 18 лет.

Забавно, но новичок «Баварии» симпатизирует совсем другому клубу. Юноша признался, что вырос на игре «Барселоны»:

«Раньше я хотел быть центральным защитником. Возможно, желание появилось потому, что я много наблюдал за «Барселоной» – командой, которую я поддерживаю. Я много смотрел на игру Пуйоля и Пике. Все изменилось, как только я перешел в «Аделаиду Хорватия Рейдерс». Там меня перевели в атаку, я стал играть в нападении. Забил пару голов. Забивал по 27, 38 каждый сезон».

Иранкунда рассказал, что большое влияние на него оказал Месси:

«Я всегда хотел играть, как Лионель Месси, он вдохновляет меня на то, чтобы стать лучшим игроком. Наблюдая за его футболом, я стараюсь играть именно так – никто не может играть так, как он, но именно так я стараюсь строить свою игру. Он подвижен и силен, поэтому я стараюсь брать с него пример».

Предки Нестори родом из Бурунди. Семье пришлось покинуть страну из-за болезни дочери и нестабильной политической обстановки. Сам футболист появился на свет в лагере для беженцев в Танзании. Через три месяца после рождения Нестори семья перебралась в Австралию.

Вингер признается, что на переход в «Баварию» его подтолкнул отец:

«Обратить на себя внимание одного из лучших клубов в мире – огромное достижение. Когда «Бавария» связалась с нами, я не поверил! Это ведь просто невероятно. Я даже не могу описать свои переживания, ведь чувство, которое я испытываю от этого трансфера, невообразимо.

Мной интересовалось несколько команд, я должен был сделать выбор, принять решение. Я остановил свой выбор на мюнхенской «Баварии». Мой отец болел за «Баварию» с тех пор, как еще был в Африке.

Были предложения от команд из АПЛ, но мой отец сказал, что болеет за «Баварию». Папа показал мне одно фото, на котором он стоит в лагере для беженцев в футболке «Баварии», меня это тронуло. Я выбрал «Баварию», чтобы мои родители и мой папа гордились мной. Поэтому я сразу же сказал «Баварии» «да».

Похоже, мюнхенцам стоило бы включить в контракт новичка пункт о солидном выкупе специально для «блауграны». С другой стороны, кто в «Баварии» не любит «Барселону»?

История у этих команд насыщенная.

4 комментария

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WESTERN-
Зато честно
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wodziegg
Вечная классика, игрок "Баварии" - фанат "Барселоны"
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-1
0
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T S
Ответ wodziegg
Вечная классика, игрок "Баварии" - фанат "Барселоны"
Вечная классика, Бавария - хозяин Барселоны
0
0
0
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